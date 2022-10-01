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中國9月製造業PMI 重返擴張 穩經濟政策生效 催動景氣回暖

記者葉文義／綜合報導

中國國家統計局9月30日公布的9月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，比上月上升0.7個百分點，升至臨界點50以上，為2022年下半年以來首次處於擴張區間；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.6和50.9，均連四個月高於臨界點。對此，中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，9月隨著穩經濟一攬子政策持續發揮效能，加上高溫天氣影響消退，製造業景氣有所回暖，PMI重返擴張區間。本月三大指數均位於擴張區間，顯示經濟總體延續恢復發展態勢。

不過，同日公布的9月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為48.1，較8月下降1.4個百分點，與5月持平，為五個月以來最低。這一走勢與中國國家統計局製造業PMI並不一致。

中國官方製造業PMI是由中國物流與採購聯合會和中國國家統計局統計發布，調查樣本超過3,000 家，以大中型企業為主。財新製造業PMI調查樣本企業約500家，以中小型以及出口導向型企業為主。

有分析指出，根據量化統計，當官方及財新版本出現背離時，通常代表經濟波動加劇，且因官方PMI的採樣範圍更廣，波動性相較於財新PMI來的小，與工業增加值的相關性也更高。

趙慶河表示，9月製造業進入傳統旺季，生產指數升至51.5，高於上月1.7個百分點，重新回到臨界點以上，製造業企業生產活動有所加快，生產有所擴張。同時，為滿足生產需要，企業原材料採購力度加大，採購量指數升至50.2，製造業市場活躍度有所上升。

雖然本月製造業景氣水準有所回升，但從市場需求看，官方公布的新訂單指數為49.8，繼續位於收縮區間，表明製造業市場需求仍顯不振。

指數 高溫

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