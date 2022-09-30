我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

日本摔角傳奇豬木過世 享壽79歲

彭博：蘋果供應鏈千絲萬縷 難擺脫對中國依賴

編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊分析，蘋果很難擺脫對中國的依賴。（歐新社）
彭博資訊分析，蘋果很難擺脫對中國的依賴。（歐新社）

美國企業降低對中國依賴的理由近年來愈來愈多，包括美中貿易占、北京當局嚴格的防疫封控、美中在台灣問題的針鋒相對，還有華府推動「友岸外包」（friend-shore）的政治壓力，敦促美企把供應鏈轉向與美國友好的國家。

但彭博資訊分析，對消費電子大廠蘋果來說，這相當困難。

儘管蘋果正試著降低對中國的依賴，例如提前開始在印度生產一些iPhone 14，但彭博分析師指出，蘋果需要八年時間，才能把僅僅10%的產能移出中國。

蘋果約98%的iPhone都在中國生產，仰賴大量的當地零組件供應商，還有現代化和高效的物流運輸、通訊及電力供應。中國擁有完善且難以複製的供應鏈，若蘋果出走，未來可能不得其門而入。蘋果發言人未回應彭博資訊的置評請求。

美國一些科技業者已在過去20多年投資數百億美元，在中國建立複雜的生產鏈，若要終結這些關係，可能也要花一樣長的時間，還可能會對已受創的全球經濟造成長久傷害。

蘋果在中國的投入程度則明顯高於其他許多公司。亞馬遜、 惠普、微軟、思科和戴爾也依賴中國，生產伺服器、儲存及網路產品的硬體，但依賴中國的程度都遠低於蘋果。

美國的政治阻力已不利於美中整合，例如美中互爭關稅目前依然無解。此外，中國為了防堵新冠疫情，實施嚴格的封控措施，實質禁止人員流動，而美國國與台灣關係升溫，以及中國在台海進行空前規模的軍演，都拉高美中緊張。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIX）高級顧問Scott Kennedy指出，由於貿易戰和新冠疫情，美中確實正朝脫鉤邁進，上海封城大幅加速這個態勢，8月初的台海危機更是火上澆油。

美中科技供應鏈至少在某種程度上已經開始脫鉤。高盛9月23日的報告發現，2017年來，美國科技進口中，直接來自中國的占比下降10個百分點，主因為中國手機出口放緩。拜登政府正以「棒子和胡蘿蔔」雙管齊下，以削弱與中國的經濟聯繫，一方面用補貼鼓勵企業轉移生產，另一方面則用關稅和出口管制懲罰在中國的投資。

彭博分析師指出，到2030年時，在多數情況下，整體科技業對中國的依賴度可能會降低20%~40%，而硬體和電子製造商可能會在未來十年，降低對中國市場的依賴度到20%～30%。

蘋果 供應鏈 疫情

上一則

英建商市值今年來已腰斬 政府打減稅牌加劇房市危機

下一則

美日強化晶片合作 美光獲日本補貼生產先進晶片

延伸閱讀

傳美企避制裁 要求韓國半導體供應排除中國製

傳美企避制裁 要求韓國半導體供應排除中國製
美國會積極推審查美企對中國投資

美國會積極推審查美企對中國投資
蘋果電動車泰坦計畫傳年底重啟 鴻海奪單呼聲高

蘋果電動車泰坦計畫傳年底重啟 鴻海奪單呼聲高
iPhone銷量減 半導體股遭殃

iPhone銷量減 半導體股遭殃

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
食品價格飆升，消費者調整生活習慣應對。（歐新社）

食品價格飆漲，改變每個人的用餐習慣

2022-09-25 21:59
由於利率飆升和全球貨幣動盪震撼，史坦普500指數創2022年收盤新低。美聯社

道指跌入熊市 史指今年新低

2022-09-26 16:49

超人氣

更多 >
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告