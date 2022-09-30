蘋果電動車泰坦計畫傳年底重啟 鴻海奪單呼聲高

Apple Car團隊傳將在今年底前進行重組，打造電動車的「泰坦計畫」。（Getty Images）

蘋果 傳將在今年底重組Apple Car團隊，重啟塵封已久、打造電動車的「泰坦計畫（Project Titan）」，預計2025年量產。外界點名，蘋果電動車將委外代工，鴻海 及汽車代工巨擘麥格納（Magna）是奪單呼聲最高的公司，上演「雙龍搶珠」戲碼。

據悉，蘋果自2014年啟動「泰坦計畫」後，開發電動車的歷程並不順遂，經過多次戰略改變及高層換血，團隊甚至一度解散，讓Apple Car始終處於「只聞樓梯響，不見人下樓」的階段，但蘋果並未完全放棄造車計畫，即將重新打造新團隊。

分析師透露，蘋果原先Apple Car團隊雖已解散，但為了實現2025年量產的目標，勢必要在未來三至六個月內重組團隊，極有可能在今年底前再次建立新的Apple Car團隊，供應鏈也將重新遴選。

分析師預期，Apple Car推出的時間可能落在2025年到2027年間，其成功的關鍵因素不在於硬體，而在於大數據與人工智慧，這是蘋果現有產品中，尚未展現明顯競爭優勢的領域。

至於外界最關心的Apple Car代工訂單由誰出線，從現階段各方資訊看來，蘋果有可能委託長期合作夥伴鴻海操刀。鴻海先前已取得北美電動車生產基地，外界解讀此舉是為了拿下Apple Car訂單預作準備。

據悉，鴻海目前在北美市場主要攜手Lordstown合作，雙方將在下半年生產電動皮卡Endurance。另外，鴻海與另一家新創車廠Fisker合作的PEAR車款，也在持續推進當中，規劃2024年量產，由於PEAR是平價車款，Fiker預估，年產量至少25萬輛，可看出鴻海在北美電動車市場，對車用電子與模組的需求愈來愈大。

鴻海董事長劉揚偉之前就表示，考量北美市場對車用電子需求大，鴻海將在2022年擴充墨西哥車用工廠規模，滿足客戶需求。

業界人士透露，蘋果同時也在洽詢傳統車廠承接Apple Car代工訂單的可能性，包括保時捷專屬代工廠麥格納也是對象之一。麥格納本身具有代工汽車基礎，並在北美、亞洲、歐洲都有生產基地，其台灣供應鏈為今國光，主要供應車載鏡頭，已有出貨歐美車廠實績。