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中鋰電池業擴產大賽開打 寧德時代、贛鋒鋰業等投資百億

記者黃雅慧／綜合報導
寧德時代在河南投資洛陽新能源電池生產基地專案。（取材自新華網）
寧德時代在河南投資洛陽新能源電池生產基地專案。（取材自新華網）

新能源車持續暢旺、儲能產業商業價值正處風口，中國鋰電產業鏈擴產潮再起。近半個月寧德時代、贛鋒鋰業、億緯鋰能、蔚藍鋰芯、欣旺達、孚能科技六家鋰電池公司宣告大手筆投資擴產計畫，且多數為人民幣百億級別項目，而在擴產後到底企業能取得行業先機，還是為往後產能過剩埋隱憂成關注焦點。

全球電池巨頭寧德時代28日宣布在河南省洛陽市投資建設洛陽新能源電池生產基地項目，總投資額不超過140億元（人民幣，下同，約19.54億美元），項目內容是新能源動力電池系統及儲能系統生產線，建設周期不超過三年。

在鋰礦、鋰鹽、動力電池一體化布局的贛鋒鋰業也宣布與宜春市政府達成戰略合作，並在當地進行鋰鹽、金屬鋰與動力電池的擴產。

據21世紀經濟報導不完全統計，截至28日，在今年年內，就有26個與儲能電池及動力電池生產製造有關的擴產項目公布，它們的投資額合計將超2900億元，產能合計達820GWh。

而擴產一大動力──是來自於中國官方政策持續給新能源汽車的支持。財政部、稅務總局、工信部等三部門近日聯合發布公告延長新能源汽車免徵購置稅的政策。安信證券估計，該政策將進一步帶動明年新能源車銷量，中國維持30-40%增速，全球增速預計達40%。

另一方面，中國對於新能源配儲需求大增。業內人士指出，動力電池和儲能電池兩者在技術和製造製程上接近，可以共用產線。加上儲能領域仍未出現絕對領先者，因此成為必爭之地。

不過，一窩蜂大手筆投資，伴隨的是新能源電池產能過剩的隱憂。中國電動汽車百人會副理事長、中國科學院院士歐陽明高曾示警產能將「大幅過剩」的問題。他指出，在二至三年後碳酸鋰等原材料或將恢復完全供需平衡；2025年中國動力電池產能或將達3000GWh，屆時電池出貨量可達1200GWh。此外，據澎湃新聞報導，不少業內人士示警動力電池產能過剩。因此建議地方招商應避免重複建設，同時重點應將產能擴張轉向產能優化。

另外，鋰價上漲高攀不起，低成本但性價比高的鈉離子電池因此具備競爭優勢，寧德時代在投資者互動平台提及正致力推進鈉離子電池在2023年實現產業化。據上海證券報報導，不僅寧德時代，中國多家巨頭電池企業已積極布局鈉離子電池領域，其低成本構成核心優勢，導致該領域產業化將提速。

中國鋰電池產業近期擴產計畫 資料來源：科創板日報
中國鋰電池產業近期擴產計畫 資料來源：科創板日報

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