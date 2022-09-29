衝刺電動車 鴻海增資5.5億美元擴大墨國、印尼產能

鴻海公告兩筆共逾5.58億美元的海外增資案，將擴大電動車市場布局。圖為創辦人郭台銘（左）和董事長劉揚偉。（圖：鴻海提供）

鴻海 集團擴大全球電動車 布局，28日公告兩筆重大海外增資案，總金額共5.58億美元。由於開發電動車需要龐大資金，隨著新銀彈上膛，法人看好將讓鴻海集團更能全力衝刺電動車事業。

根據鴻海公告，第一筆投資是透過子公司ECMMS Precision Singapore Pte. Ltd.，增資PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.，總金額3.61億美元。

據了解，PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.是鴻海墨西哥廠，位在美墨邊界，自2009年建廠至今，已成為北美規模最大的消費性電子產品組裝廠。

據了解，鴻海除了在當地擴充電動車零組件產能外，也規畫同步展開電池相關零組件布局。

鴻海董事長劉揚偉之前曾公開表示，北美市場對車用電子需求大，鴻海也將在2022年擴充墨西哥車用工廠規模，滿足客戶需求。業界研判，這次增資就是為了滿組電動車零組件布局資金所需。

目前在北美市場，鴻海攜手Lordstown將在下半年生產電動皮卡Endurance，同時與另一家新創車廠Fisker合作的PEAR車款，也在持續推進當中，由於PEAR是平價車款，Fiker並預估，年產量至少25萬輛，凸顯北美電動車對車用電子與模組的需求愈來愈大。

另一筆投資是鴻海透過另一子公司FOXTEQ HOLDINGS INC.增資，轉投資FOXTEQ SINGAPORE PTE. LTD.，金額1.97億美元。鴻海表示，相關投資主要是因應後續海外布局資金需求。

由於鴻海先前透過FOXTEQ SINGAPORE PTE. LTD. ，與印尼 Indika 能源公司共同透過旗下子公司，成立合資公司Foxconn Indika Motor（FIM），將在印尼當地製造商用電動車及電池。外界認為，此舉應該是協助在印尼建立電動車生態系統。

印尼政府已經宣示，目標2030年當地電動車產量要達200萬輛，電動機車產量則要達1300萬輛。

對此，Indika能源公司投資長Purbaja Pantja指出，印尼在發展電動車產業上有巨大的潛力，與鴻海的合作有助於為印尼打造一個全面的電動車生態系統，協助印尼獲得電動車、電池領先開發商地位。