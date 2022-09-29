歐菲光捲入操縱股市疑雲 高層遭監視居住

歐菲光被踢出果鏈後 林辰誼／製表

中國最大的觸控模組廠歐菲光，離開蘋果 後風波不斷。歐菲光公告證實，副總經理蔡高校遭浙江省台州市公安 機關執行監視居住。巧合的是前一天東田微財務總監張小波涉嫌操縱證券市場罪，也遭同一地公安機關監視居住。

歐菲光是東田微攝影機濾光片領域的直接客戶，2018年至2020年歐菲光一直是東田微第一大客戶，2021年的銷售占比亦達24.41%。市場關注是否關聯涉案。

歐菲光28日收盤價為人民幣5.51元，跌幅4.67%。東田微收盤價人民幣23.6元，跌幅4.34%。

券商中國報導，歐菲光發布公告，表示收到公司董事、副總經理蔡高校家屬的通知，蔡高校被浙江省台州市公安機關執行監視居住。

公告指出，蔡高校所涉事項是個人案件，與公司無關，該事項不會對公司日常生產經營活動產生不利影響；此外，蔡高校因個人原因提交了辭呈。

蔡高校與歐菲光實控人蔡榮軍是兄弟關係，目前間接持有歐菲光股份約2.84億股。同日，歐菲光公眾號發布消息，得益於公司在VR／AR及核心光學領域的深厚積累與探索，公司成功研發新一代VR Pancake光機模組。

27日午後，歐菲光股價 一度衝擊漲停，截至收盤漲幅回落至5.86%，報人民幣5.78元，總市值為人民幣188億元（約26.1億美元）。實際上，歐菲光自被踢出「蘋果供應鏈」後，股價一直低迷，市值較高點蒸發已超過人民幣400億元（約55.5億美元）。

巧合的是，上市僅四個月的東田微27日公告，公司董秘兼財務總監張小波，因涉嫌犯罪被浙江省台州公安機關執行指定居所監視居住，所涉案件與公司無關。

東田微上市公告書指出，2018年至2020年，歐菲光為東田微第一大客戶，對歐菲光的銷售收入分別為人民幣3612.09萬元（約501.3萬美元）、1.07億元（約1485.3萬美元）、1.83億元（約2540.4萬美元）。

2021年度歐菲光因特定客戶終止合作、手機出貨量大幅下滑等因素，導致東田微對歐菲光的銷售收入下滑46.23%，至人民幣9847.83萬元，收入占比為24.41%。

歐菲光於2021年3月16日發布公告，表示收到境外特定客戶的通知，特定客戶計畫終止與公司及子公司的採購關係，後續公司將不再從特定客戶取得現有業務訂單。