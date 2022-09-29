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又出手 香港金管局今年第32度捍衛港幣

記者林茂仁／綜合報導

美元強勢升值，就連緊釘美元的港元也撐不住，港元對美元28日觸及7.85弱方匯兌保證，香港金管局年28日火速出手，買入19.4億港元、賣出2.47億美元。

這是香港金管局今年內第32次出手捍衛聯繫匯率制度，香港金管局今年已共買入2150億港元，賣出273.9億美元。

香港自1983年10月起，開始實施聯繫匯率制度，港元匯率盯緊美元，在7.75~7.85之間小幅波動。金管局承諾通過自動利率調節機制及履行兌換保證來維持港元匯率的穩定。所謂弱方兌換保證水準，即當港元對美元走弱到7.85附近，金管局就會買港元、拋美元，讓港元走強；觸及7.75附近的強方兌換保證水準時，則操作相反。

一財網報導，獨立外匯分析師任志剛（Bruce Yam）表示，美國大舉加息已導致資金流出港元、流入美元，以求獲得更高收益，香港金管局別無選擇，必須要在近期加大干預力度，繼續買入港元，捍衛聯繫匯率制。

由於持續的資本外流，金管局今年已32次干預匯市。目前的干預規模超過了上一輪美國加息週期，2018年金管局買入了1034.8億港元，2019年買入了221.3億港元。

此外，金管局也與美國聯準會同步將基準利率上調至3.5%的14年高點，即2008年3月金融危機以來的最高水準。不過，香港的商業銀行在今年5輪加息結束後，才上調了利率。包括三家發鈔行滙豐銀行、渣打銀行和中國銀行（香港）在內的10家主要銀行，在上周五或本周才將最佳貸款利率上調了12.5BP，比美國加息的速度慢得多。這引發了所謂的套息交易，即交易員賣出港元，買入美元資產。

最新一輪的干預措施將使銀行在金管局的結算帳戶餘額總額減少至1333.36億港元，較今年5月11日首次干預前的3375.3億港元減少64%。

香港 匯率 利率

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