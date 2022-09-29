又出手 香港金管局今年第32度捍衛港幣

美元強勢升值，就連緊釘美元的港元也撐不住，港元對美元28日觸及7.85弱方匯兌保證，香港 金管局年28日火速出手，買入19.4億港元、賣出2.47億美元。

這是香港金管局今年內第32次出手捍衛聯繫匯率 制度，香港金管局今年已共買入2150億港元，賣出273.9億美元。

香港自1983年10月起，開始實施聯繫匯率制度，港元匯率盯緊美元，在7.75~7.85之間小幅波動。金管局承諾通過自動利率 調節機制及履行兌換保證來維持港元匯率的穩定。所謂弱方兌換保證水準，即當港元對美元走弱到7.85附近，金管局就會買港元、拋美元，讓港元走強；觸及7.75附近的強方兌換保證水準時，則操作相反。

一財網報導，獨立外匯分析師任志剛（Bruce Yam）表示，美國大舉加息已導致資金流出港元、流入美元，以求獲得更高收益，香港金管局別無選擇，必須要在近期加大干預力度，繼續買入港元，捍衛聯繫匯率制。

由於持續的資本外流，金管局今年已32次干預匯市。目前的干預規模超過了上一輪美國加息週期，2018年金管局買入了1034.8億港元，2019年買入了221.3億港元。

此外，金管局也與美國聯準會同步將基準利率上調至3.5%的14年高點，即2008年3月金融危機以來的最高水準。不過，香港的商業銀行在今年5輪加息結束後，才上調了利率。包括三家發鈔行滙豐銀行、渣打銀行和中國銀行（香港）在內的10家主要銀行，在上周五或本周才將最佳貸款利率上調了12.5BP，比美國加息的速度慢得多。這引發了所謂的套息交易，即交易員賣出港元，買入美元資產。

最新一輪的干預措施將使銀行在金管局的結算帳戶餘額總額減少至1333.36億港元，較今年5月11日首次干預前的3375.3億港元減少64%。