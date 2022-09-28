福特中國設獨立公司 加速電氣化轉型

福特中國設立獨立公司發展電動車業務。圖為福特旗下產品Mustang Mach-E電動車。(取材自微博)

福特中國設立獨立公司發展電動車 業務，這將成為外資製造商首例。福特中國表示，將通過獨立公司福特電馬赫科技公司運作其在中國的電動車業務，加速在中國的電氣化轉型。

此前，福特只在中國設立了電動車事業部。福特稱，電馬赫是中國市場首個由外資汽車 品牌成立的專注於智能電動汽車研發和運營的獨立實體。

福特表示，該公司將深度聚焦智慧電動汽車研發與運營，肩負福特和林肯品牌電動車在中國市場的營銷業務。福特提及，在其全球加速推動戰略轉型，加強電動車業務大背景下，福特在中國的本土電動化戰略一直在積極推進中，電馬赫科技有限公司正是其中至關重要的組成部分。

據天眼查顯示，福特電馬赫科技於2020年便已成立，註冊資本達6.65億美元，福特中國和南京江寧經開產業發展有限公司分別持有該公司81.2%和18.8%的股份。9月19日，福特電馬赫科技曾對公司名稱以及經營範圍進行變更，將公司原名「福特藍色馬赫科技（南京）有限公司」更改為「福特電馬赫科技（南京）有限公司」，經營範圍則新增汽車銷售、電機製造、汽車零部件及配件製造等。

界面新聞報導，福特電馬赫科技將在中國採取直銷模式。通過進駐商圈、開設直營店，以此打響品牌知名度。該模式符合當前新勢力發展趨勢。而福特選擇獨立成立公司進行直銷，或許是要扭轉此前福特的窘境。

福特旗下三款新能源車，包括福特領界EV、銳界插電混動版和福特電馬等在中國市場沒有太多聲量。其中福特電馬2021年進入中國，旗下產品Mustang Mach-E是福特汽車全球首款純電SUV 車型。數據顯示該車款銷量不佳，今年上半年Mustang Mach-E共交付3,576輛，平均每個月銷量不足600輛。此外，Mustang Mach-E還因為安全檢查軟體、高壓繼電器等問題召回兩批次車輛共計775輛。

中國電動車市場仍處於高速增長狀態，成為內外資車企不想錯過的市場。

中汽協數據顯示，今年上半年中國新能源汽車銷輛達260萬輛，年增率幅度約120%。