福特中國設獨立公司 加速電氣化轉型
福特中國設立獨立公司發展電動車業務，這將成為外資製造商首例。福特中國表示，將通過獨立公司福特電馬赫科技公司運作其在中國的電動車業務，加速在中國的電氣化轉型。
此前，福特只在中國設立了電動車事業部。福特稱，電馬赫是中國市場首個由外資汽車品牌成立的專注於智能電動汽車研發和運營的獨立實體。
福特表示，該公司將深度聚焦智慧電動汽車研發與運營，肩負福特和林肯品牌電動車在中國市場的營銷業務。福特提及，在其全球加速推動戰略轉型，加強電動車業務大背景下，福特在中國的本土電動化戰略一直在積極推進中，電馬赫科技有限公司正是其中至關重要的組成部分。
據天眼查顯示，福特電馬赫科技於2020年便已成立，註冊資本達6.65億美元，福特中國和南京江寧經開產業發展有限公司分別持有該公司81.2%和18.8%的股份。9月19日，福特電馬赫科技曾對公司名稱以及經營範圍進行變更，將公司原名「福特藍色馬赫科技（南京）有限公司」更改為「福特電馬赫科技（南京）有限公司」，經營範圍則新增汽車銷售、電機製造、汽車零部件及配件製造等。
界面新聞報導，福特電馬赫科技將在中國採取直銷模式。通過進駐商圈、開設直營店，以此打響品牌知名度。該模式符合當前新勢力發展趨勢。而福特選擇獨立成立公司進行直銷，或許是要扭轉此前福特的窘境。
福特旗下三款新能源車，包括福特領界EV、銳界插電混動版和福特電馬等在中國市場沒有太多聲量。其中福特電馬2021年進入中國，旗下產品Mustang Mach-E是福特汽車全球首款純電SUV車型。數據顯示該車款銷量不佳，今年上半年Mustang Mach-E共交付3,576輛，平均每個月銷量不足600輛。此外，Mustang Mach-E還因為安全檢查軟體、高壓繼電器等問題召回兩批次車輛共計775輛。
中國電動車市場仍處於高速增長狀態，成為內外資車企不想錯過的市場。
中汽協數據顯示，今年上半年中國新能源汽車銷輛達260萬輛，年增率幅度約120%。
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