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中國37城限購鬆綁 刺激買房

記者黃雅慧／綜合報導

中國各地為支持民眾購房，持續推出鬆綁限購、購房補貼等措施。據證券日報統計，今年中國已有37個城市推出放鬆限購相關政策，尤其唐山、大連等地更是直接暫停限購；購房補貼也成為支持政策的主流。

近期，甘肅省慶陽市發布購房新規，購買普通商品住房，全面落實「不限購、不限價」政策，商品房價格實行按需供應、市場調節，支持居民合理的住房消費需求。同時，也對符合條件的居民提高房貸貸款額度。新規有效期限一年。

同策研究院研究總監宋紅衛表示，慶陽市新規基本已經達到限購政策調控前的水平。且設置有效期也能給當前政策預留一定的回旋餘地，雖放鬆限購政策能在短期內對樓市需求釋放起到一定的提振作用，但由於一些政策設置時效較短，在市場整體信心不足的情況下，要扭轉當前的形勢，還需搭配更多的放鬆政策共同作用。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也認為，目前放鬆限購的城市購房需求不足，現在房價整體預期並不理想，預計放鬆限購政策所產生的效果也會打折扣。

而購房補貼成為地方助推樓市消費的主流手段。例如內蒙古呼和浩特推出人才專項購房補貼、購房消費券、購房契稅補貼等；金華市則是自26日至年底，在市區購買二手住房並辦理網簽的購房人按契稅計稅金額的1%給予補貼；河南安陽對特定項目商品房進行補貼，農村戶口每套補貼人民幣5萬元，城鎮戶口每套補貼人民幣3萬元；廣西梧州則是選擇一批優質樓盤，團購五套以上可享優惠，房價最多優惠30%。

今年前八個月，中國樓市仍在築底。據中國國家統計局數據，今年前八個月商品房銷售額年減27.9%，其中住宅銷售額下降30.3%。

房價 貸款 河南

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