中國前8月工業利潤 年減2.1% 清零政策、房市不佳影響內需

中國前8月工業企業利潤年減2.1%。圖為東風本田汽車生產線。（中新社）

中國規模以上工業企業利潤 增速一路走低，中國國家統計局27日公布，今年前八月，全國規模以上工業企業利潤人民幣5兆5254億元（約7726萬美元），年減2.1%，跌幅比前七月擴大1個百分點，主要因是疫情清零政策和房市不佳影響內需，衝擊工廠生產及獲利。

而跟台港澳有關的是外資企業月度利潤由降轉增， 8月規模以上工業企業中，外商及台港澳商投資企業營收 增長加快，利潤由7月下降轉為8月年增6%。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指出，工業企業效益呈現恢復態勢，行業結構有所改善，中下游行業利潤繼續恢復，但利潤仍在下跌，顯示經營成本較高，加上外部環境不穩定不確定因素較多，恢復基礎不牢，要加力推進穩經濟一籃子政策和接續政策，擴大有效需求及助企紓困。

朱虹還提到，本次工業數據呈幾個特點，包括工業企業營收保持增長、裝備製造業利潤跌幅明顯收窄、電力行業利潤改善明顯、消費品製造業盈利狀況有所好轉，以及外資企業月度利潤由跌轉增。

表現較好的是汽車 產業，受到汽車消費政策等因素推動，8月汽車製造業產銷進一步加快，單月利潤年增1.02倍，為一年來最高增速；在鋰離子電池、太陽能設備、空調製造等行業帶動下，電氣機械行業利潤增長36.7%，增速較7月加快11.1個百分點；電子、儀器儀表行業利潤分別增長22.9%、21.3%，增速均由負轉正。

今年前八月，41個工業大類中，有16個利潤增長，25個下跌，煤炭開採和洗選業利潤總額年增1.12倍，石油和天然氣開採業增長1.11倍，電氣機械和器材製造業增長20.9%，而計算機、通信和其他電子設備製造業下跌5.6%，通用設備製造業下跌10.3%，紡織業下跌14.1% ，石油、煤炭及其他燃料加工業下跌58.5% 。

8月在規模以上工業企業中，外商及台港澳商投資企業營收增長加快，利潤由7月下降轉為8月年增6%；小微企業利潤年降4.1%，降幅較上月有所收窄，利潤恢復程度好於全部工業。