我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

全球晶圓代工龍頭 台積電蟬聯業界龍頭

記者李孟珊／台北報導
第2季全球晶圓代工產業報告，台積電仍位居龍頭。(本報資料照片)
第2季全球晶圓代工產業報告，台積電仍位居龍頭。(本報資料照片)

研調機構集邦科技（TrendForce）27日公布第2季全球晶圓代工產業報告，前十大廠排名不變，台積電仍是龍頭，三星、聯電分居第二、三位。

惟受缺貨潮告歇影響，前十大廠總營收季增率收斂至3.9%，台積電市占率也較前一季減少2個百分點、降至53.4%；三星則市占則略增至16.5%，季增2個百分點。台積電與三星競爭激烈，兩強第2季市占率一減一增，市場關注。

集邦統計，第2季全球前十大晶圓代工產值為332億美元，季增3.9%，龍頭台積電為181.45億美元，季增3.5%，增幅低於整體平均；三星為55.88億美元，季增4.9%；聯電為24.48億美元，季增8.1%，增幅傲視同業。

第四至第十名依序為：格羅方德、中芯國際、華虹集團、力積電、世界先進、合肥晶合集成、高塔半導體。就前十大廠來看，僅力積電受制於客戶端投片量修正，營收呈現季減之外，其餘廠商第3季業績都優於第2季；三星、聯電、世界先進、合肥晶合集成季增幅度優於前十大平均。

集邦分析，整體而言，半導體長達兩年的缺貨潮已正式落幕，而品牌廠也因應市況轉變，逐漸暫緩備貨，所幸車用及工控相關需求持穩，是支撐第2季晶圓代工產值持續成長的關鍵。

三星 台積電 營收

上一則

印度煤王押寶新能源

下一則

司法部提告 喊停美航捷藍結盟

延伸閱讀

新聞評論／台灣半導體傾美 恐失中國商機 怎拿捏

新聞評論／台灣半導體傾美 恐失中國商機 怎拿捏
三星Q2穩居全球半導體市場龍頭 Q3恐輸給台積電

三星Q2穩居全球半導體市場龍頭 Q3恐輸給台積電
繪圖晶片龍頭「輝達」急單到 台積Q4營收拚新高

繪圖晶片龍頭「輝達」急單到 台積Q4營收拚新高
林智堅稱台積電也有不良品 林耕仁：一鳴驚人中傷台積

林智堅稱台積電也有不良品 林耕仁：一鳴驚人中傷台積

熱門新聞

美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
聯準會主席鮑爾。(歐新社)

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

2022-09-21 19:00
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30
在聯準會(Fed)將利率提高3碼(75個基點)，並預測未來將進一步大幅升息以遏制飆升的通膨後，美股在震盪交易中下跌。(美聯社)

升息必致衰退 道指跌522點

2022-09-21 16:44

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」