全球晶圓代工龍頭 台積電蟬聯業界龍頭

第2季全球晶圓代工產業報告，台積電仍位居龍頭。(本報資料照片)

研調機構集邦科技（TrendForce）27日公布第2季全球晶圓代工產業報告，前十大廠排名不變，台積電 仍是龍頭，三星 、聯電分居第二、三位。

惟受缺貨潮告歇影響，前十大廠總營收 季增率收斂至3.9%，台積電市占率也較前一季減少2個百分點、降至53.4%；三星則市占則略增至16.5%，季增2個百分點。台積電與三星競爭激烈，兩強第2季市占率一減一增，市場關注。

集邦統計，第2季全球前十大晶圓代工產值為332億美元，季增3.9%，龍頭台積電為181.45億美元，季增3.5%，增幅低於整體平均；三星為55.88億美元，季增4.9%；聯電為24.48億美元，季增8.1%，增幅傲視同業。

第四至第十名依序為：格羅方德、中芯國際、華虹集團、力積電、世界先進、合肥晶合集成、高塔半導體。就前十大廠來看，僅力積電受制於客戶端投片量修正，營收呈現季減之外，其餘廠商第3季業績都優於第2季；三星、聯電、世界先進、合肥晶合集成季增幅度優於前十大平均。

集邦分析，整體而言，半導體長達兩年的缺貨潮已正式落幕，而品牌廠也因應市況轉變，逐漸暫緩備貨，所幸車用及工控相關需求持穩，是支撐第2季晶圓代工產值持續成長的關鍵。