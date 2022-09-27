我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

搭上亞洲疫情解封潮 螞蟻Alipay+在韓推無現金旅行

記者黃雅慧／綜合報導
螞蟻「Alipay +」與其他地區電子錢包合作，共同在疫後旅行解封的南韓推跨境行動支付。圖為位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。（記者林宸誼／攝影）
螞蟻「Alipay +」與其他地區電子錢包合作，共同在疫後旅行解封的南韓推跨境行動支付。圖為位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。（記者林宸誼／攝影）

隨著亞洲部分地區陸續解除旅行限制，螞蟻集團支付寶趁勢推廣「無現金旅行」。螞蟻集團26日宣布在南韓整合「Alipay+」跨境數位支付解決方案，包括香港地區「AlipayHK」、菲律賓的「GCash」、馬來西亞的 「Touch’n Go eWallet」 和泰國的「TrueMoney」在內的電子錢包用戶在南韓旅行時可向12萬家商戶進行支付。商家推出初始階段涵蓋主要的旅遊活動，包括出租車、免稅店、便利店和餐飲連鎖店的支付。

螞蟻集團表示，今年世界旅遊日主題為「重新思考旅遊」，Alipay+一直在實現同樣的目標，支持無現金和智慧旅遊體驗。Alipay+希望通過創新和數位化，能夠在旅遊業轉型成為重要的發展支柱中發揮作用。

據了解，螞蟻集團「Alipay+」於2020年推出，為全球商戶和電子錢包提供服務和技術工具，使他們能夠向用戶提供使用本地電子錢包在海外市場進行支付的能力。其電子錢包客戶包括支付寶。

受到國際旅客對行動支付的使用以及來自東南亞的旅行者數量不斷增加的趨動，南韓零售業正採用各種行動支付方式，特別是通過與Alipay+的合作。如樂天免稅店與便利店品牌GS25與Alipay+簽署協議，為國際消費者提供更便捷的購物體驗。

此外，Alipay+正拓展與亞洲地區的跨境支付合作方案。今年9月，據36氪報導，Alipay+攜手東南亞先享後付平台「Akulaku」推出創新跨境支付技術解決方案，方便印尼消費者跨境消費。這是繼電子錢包、銀行APP之後，Alipay+連接的數位支付方式新添「先享後付」（BNPL）這類新種類。該合作將率先在線上的全球商戶場景落地。

螞蟻集團 南韓 東南亞

上一則

台經院景氣調查 3大產業對未來悲觀

下一則

衝銷量 特斯拉中國變相降價 補貼保險費8000元

延伸閱讀

女籃世界杯／美國145：69大勝南韓 創最高得分紀錄

女籃世界杯／美國145：69大勝南韓 創最高得分紀錄
搭亞洲疫情解封潮 螞蟻Alipay+在韓推「無現金旅行」

搭亞洲疫情解封潮 螞蟻Alipay+在韓推「無現金旅行」
全球最神速 南韓SK電訊5G平均下載速度469.9Mbps

全球最神速 南韓SK電訊5G平均下載速度469.9Mbps
醉到開車停在半路 南韓大咖男星酒駕被逮

醉到開車停在半路 南韓大咖男星酒駕被逮

熱門新聞

美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
聯準會主席鮑爾。(歐新社)

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

2022-09-21 19:00
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30
新加坡星元已被公認是今年來最具韌性的亞洲貨幣，有分析師預測星元兌美元匯率今年底前將會升值。 路透

亞洲貨幣今年倒成一片 但這個國家撐住了

2022-09-19 12:59

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光