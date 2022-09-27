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台經院景氣調查 3大產業對未來悲觀

記者陳素玲／台北27日電

台經院昨天發布8月景氣動向調查，美元升息、俄烏戰事升級等變數衝擊國際經濟前景，8月製造業、服務業與營建業三大產業營業氣候測驗點全部下滑，其中製造業86.73點，不但連續八個月下滑，且是2020年6月以來、27個月新低紀錄；服務業、營建業則是由升轉跌。對於未來景氣何時回溫？台經院景氣預測中心主任孫明德表示，要看美、中誰先復甦，他推測中國大陸經濟會比較早回溫。

台經院表示，在國際經濟下行風險擴大之下，全球通膨壓力抑制民眾消費力道，造成消費性終端客戶仍在調整庫存去化，整體製造業廠商對當月景氣表現看法與上月相差不大，改善幅度有限，且對未來半年景氣看法仍多呈持平與轉差。

服務業方面，適逢暑假出遊旺季，疫情影響淡化有助帶動人潮出籠，但受到物價上漲有感、全球經濟前景不明、股市震盪等影響，消費者信心持續走低，零售業看好當月景氣與未來半年景氣的廠商比例較上月低。8月服務業為95.6點，較上月減少1.6點，由上升轉為下滑。

營建業測驗點93.12點，較7月大幅下滑3.49點。台經院表示，主要來自於營造業當月與未來半年，以及不動產業者對於未來半年看法都不如預期，加上房市買賣雙方觀望情緒依舊濃厚，營建業有接近三成廠商認為未來半年景氣表現將轉差。

對於何時景氣寒冬才會結束？孫明德說，台灣去年在疫情期間景氣大爆發，高基期之下，今年很多經濟數據都往下掉，但經濟還是正成長。目前是美中兩大經濟引擎同時熄火，導致全球經濟下滑，台灣也處在景氣「趨緩」階段，未來觀察指標要看美、中誰先復甦，提供支撐力道。

孫明德推測大陸經濟會比較早回溫，因為大陸封控措施是來自政治，也會因政治而開放，屆時內需復甦，經濟就會回溫，「只要美中兩大引擎先復甦一個，就不會像現在這麼糟」。

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