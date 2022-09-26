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救樓市搶人才 浙江海寧推「人才房票」最多可減50%

記者賴錦宏／即時報導
浙江市海寧市推出人才房票。圖為海寧的人才公寓。（取材自微博）
浙江市海寧市推出人才房票。圖為海寧的人才公寓。（取材自微博）

浙江嘉興市政府官網周五（23日）發布《關於印發〈海寧市人才房票實施辦法（試行）〉的通知》，稱符合條件的人才可申請「人才房票」，其中A類人才金額可議，其後有B類150萬元人民幣（20.9萬美元），至H類人才5萬元的各個不同檔次。

而碩博士生被劃分在E類，該類人才可領取房票金額為60萬元。其中，全職留用的博士後75萬元。

《通知》顯示，B類人才150萬元；C類人才120萬元；D人才80萬元；E類人才60萬元，其中出站後全職留用的博士後75萬元；F類人才30萬元；G類人才10萬元，其中購樓時35歲以下的全日制普通本科畢業生15萬元；H類人才5萬元。

《通知》列舉符合海寧市人才分層分類目錄的部分A至H類人才（不含機關事業單位在編人員），共六類。除了經認定納入省人才庫的C類及以上人才外，D類人才是數個特定人才計劃的核心成員、領軍人才，以及省技術能手、浙江工匠、嘉興市首席技師。

E類人才則包括數個特定人才計劃入選者、負責人，具有正高級專業技術職務任職資格人員，博士研究生等；F類人才包括具有副高級專業技術職務任職資格人員、經浙江省核發具有高級技師職業資格證書的技能人才、碩士研究生等；G類人才包括全日制普通大學本科畢業生、中級專業技術職務任職資格的專技人才、海寧市重點產業緊缺人才等；H類人才則是全日制普通高校專科畢業生。

方案要求，「人才房票」使用金額不超過購樓總價款的50%。若夫妻雙方同時符合條件，可一併享受，但仍不得超購樓總價款的50%。

人才房票使用有效期至今年12月31日。使用人才房票的商品住宅，其購樓合同網簽日期應在2022年12月31日前。人才房票結算截止時間至2023年2月28日，逾期未提交的不再結算。

通知指，房票可直接抵扣購樓款。已享受租樓補貼的在申請人才房票時須扣除已享受的租樓補貼金額。人才房票實行實名制，每名人才申領一張，限本人一次性使用，不得提現、轉讓、贈與等，房票使用時須按規定扣繳個人所得稅。

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