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麥格理銀行：中國1兆美元貿易順差也擋不住人民幣跌勢

記者賴錦宏／即時報導
中國今年的貿易順差勢將達創紀錄的1兆美元，但隨著商業信心下滑，這樣的順差不足以擋住人民幣兌美元的下跌態勢。（Getty Images）
中國今年的貿易順差勢將達創紀錄的1兆美元，但隨著商業信心下滑，這樣的順差不足以擋住人民幣兌美元的下跌態勢。（Getty Images）

澳洲最大銀行集團之一的麥格理稱，中國今年的貿易順差勢將達創紀錄的1兆美元，但隨著商業信心下滑，這樣的順差不足以擋住人民幣兌美元的下跌態勢。

據彭博社9月26日報導，麥格理首席中國經濟師胡偉俊在報告中寫道，儘管中國的商品貿易順差有望達到全球史上的最高水平，但鑑於今年商業信心大降，出口商一直不願將外匯兌換回人民幣 。

胡偉俊估計，今年1至8月的結匯率從去年同期的57%降至36%。他說，今年第一季此比例為50%，相對較高，但在今年早些時候上海長達數個月的封城後急劇下降。

根據麥格理分析，在經濟疲軟的情況下，出口商可能押注人民幣會進一步下跌，或者以人民幣計價的營運資金進行再投資的需求減少，出口商認為較不太需要將其外國收益轉換為人民幣。這意味著商品順差在緩和人民幣貶值上的作用較小。

胡偉俊說，儘管貿易順差創歷史新高，但人民幣對美元的貶值壓力仍強。他說，鑑於美元的強勢和疲軟的商業信心，麥格理的外匯策略師預計，到今年底人民幣兌美元匯率將跌至7.15。

胡偉俊說，商品貿易的結匯率可能是改變人民幣大局的關鍵。他說，如果第二季沒有下降那麼多，今年大增的商品貿易順差原本可以抵消債市等其他源頭的資金外流。

因此，胡偉俊認為，中國可能需要更多的政策寬鬆來穩定人民幣，而不是更少，這與更多寬鬆措施可能削弱人民幣的傳統預期相反。

胡偉俊說，如果中國強勁的經濟復甦能夠增強信心，那麼出口商就會將更多美元兌換成人民幣。

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