中國特大城市搶人才 祭出零門檻落戶

中國多地施策「搶人」，多個特大城市開放落戶訊息，各地「搶人」背後，相關政策對房地產 市場也將產生影響。業內人士分析，「零門檻」落戶只是開始，如何把人留下來更為關鍵，真正比拼的仍是城市的綜合實力。

近日，鄭州 發布新政，擬進一步放寬中心城區落戶條件。新政指出，凡在中心城區具有合法穩定工作與住所（含租賃）的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，可在鄭州申請落戶。

除了鄭州以外，大連、濟南和昆明等大城市也已全面開放落戶，更有城市祭出「零門檻落戶」。比如大連市人民政府日前發布新規，全面放寬個人落戶學歷和年齡限制。包括中職學歷以上取得職稱的專業技術人員、高校和中等職業學校在校生、有繳納社保記錄、擁有合法產權房屋等均可落戶，大連戶籍人員的父母、配偶、子女也可投靠落戶，幾乎「零門檻」落戶。

一線城市如上海、廣州等地也優化落戶政策。廣州在花都區、從化區、增城區建立城鄉有序流動的人口遷徙制度。包括進一步優化入戶條件，降低城鎮落戶門檻；上海優化2019年執行的臨港新片區人才住房政策，將原來的購房資格確認函改為人才住房政策認定函，將有效期延長一倍，同時將區域工作時間由「一年以上」縮短至三個月或六個月。

對於差別化入戶政策，抱持疑觀點認為，從商品房的購買力來看，學歷人才增加一定會帶來購買力，但這種效應在當期是看不出來的。但也有分析認為，相關政策雖然非針對樓市，但樓市是利多，無形中化解了部分人群的「樓市限購」，加上房貸利率 下調等調控措施鬆綁，將有利於激發更多的購房需求。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從城鎮化城市發展角度來講，放寬落戶是大方向和趨勢。