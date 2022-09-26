中國汽車加速出海 前8月外銷增52%

在新能源車帶動下，中國汽車 正加速出海。中汽協數據顯示，今年前八月，汽車企業出口181.7萬輛，年增52.8%。業內人士分析，從上汽和奇瑞的銷售結構中，出口占比已達20%至40%，這是前所未有的成就，愈來愈多車企正從「中國的車企」邁向「世界級車企」。

乘聯會秘書長崔東樹認為，中國汽車出口大幅增長主因在於海外供給不足和中國車企出口競爭力增強。而汽車出口的均價也有所提升，今年1~8月汽車出口均價為1.6萬美元，相較去年同期的1.53萬美元微幅增長。

其中，新能源車是中國汽車出口的核心增長點。乘聯會數據顯示，今年前八月，新能源車出口量達59.3萬輛，超越2021年全年的58.8萬輛，在汽車整體出口中占比達31%。而2020年時，新能源車全年出口量僅為22.3萬輛。此外，不同於傳統燃油車，新能源汽車主要出口至發達國家。據統計，出口到發達國家的銷量佔比高達85.6%。比亞迪唐和漢、東風風光ix5、小鵬G3、愛馳U5、賽力斯3等中國國產自主品牌乘用車電動車 型先後出口歐洲；宇通、金龍、比亞迪等新能源客車產品在歐美、中東也有良好表現。

而中國新能源汽車出海也不再走「低價換市場」的舊路。中國經濟日報報導，中汽協副總工程師許海東說，2021年，出海歐洲的自主品牌新能源汽車平均單價為3萬美元，意味自主品牌在海外市場具備一定話語權。