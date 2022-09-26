中國鋁業紡織業 出口訂單不如以往 金九銀十落空

傳統季節採購時節的「金九銀十」來臨，但大陸鋁業、紡織業旺季不旺。 （新華社）

傳統季節採購時節的「金九銀十」來臨，但中國鋁業、紡織業旺季不旺。受地產業拖累及疫情 帶來的不確定性影響，今年鋁材市場旺季消費不足，加上歐盟反傾銷稅落地，出口訂單回落。

另外，紡織業的出口增速在8月急煞車，減少14.7個百分點，因為海外消費市場疲軟、東南亞 分流訂單等趨勢，外貿企業感受到訂單不如以往。

中國建築材料聯合會新發布的數據顯示，9月中國建築材料工業景氣指數為103.6點，較上月回升2.6點，高於臨界點，意味著建築材料工業景氣度、9月房地產等建築業市場呈現恢復跡象。

不過，據財聯社報導，多數地產工裝為主的經銷商表示，今年地產市場需求不足，門窗、鋁結構和裝飾件業影響大，整體上今年需求下滑兩至三成。有商家指出：「今年5、6月之前市場還可以，9月就差太多了，原本地產商客戶購買量占一半左右，今年這塊幾乎全都沒了。」

此外，也有多家中型門窗加工廠商提到，「今年基本沒有地產的單子，只有一些個人客戶。」

除了受地產拖累，工業用鋁需求也出現回落現象。有大型工業鋁材企業管理人員表示，與去年同期相比，訂單排隊情況要低10%左右。該人員認為，下游訂單和提貨減少原因在於，一方面終端消費不旺盛，導致下游客戶提貨積極性下降，下游也為規避鋁錠價格波動的風險，減少原材料備貨。

另外一個因素是海外訂單影響。

愛擇諮詢鋁加工分析師 襲琪琦分析，由於下半年歐美國家反傾銷政策，導致出口訂單損失較為明顯。由於出口訂單有一定滯後性，料下半年出口月增率將持續減弱。

而紡織服裝出口也有下滑風險。卓創資訊棉花、棉紗期貨分析師劉傑指出，受到國外主要經濟體高通膨、美歐央行升息步伐加快，導致國際市場需求回落；同時，化纖和棉類紡織原料價格下降後紡織品服裝定價下降，導致出口額降低。

一位紡織行業分析師表示，紡織業正出現兩個趨勢：一是紡織服裝品出口依存度更高；二是東南亞和非洲市場的紡織服裝產能增長很快，中國紡織出口未來可能會有下滑風險。