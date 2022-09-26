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中國傳統車企 反攻新能源車 紛推出全新高端品牌 拚「彎道超車」

記者林宸誼／綜合報導

中國造車新勢力自登場後，快速的在新能源方面超越了傳統車企，不過如今汽車市場的格局可能會再次反轉，傳統車企表現出了對造車新勢力「彎道超車」，透過推出新品牌，與股份制改革或增資方式，對當前步伐放緩的「蔚小理」展開大反攻。

經濟觀察網報導，在中國汽車行業，有兩股勢力長期存在，相互角力。一是有較長歷史累積，豐厚資金的傳統汽車企業，以一汽、東風、上汽、長安、廣汽、吉利、比亞迪、長城等為代表，是汽車界的老資歷。

另一類則是從2014開始湧現的新造車企業，以「蔚小理」為代表，是汽車行業的新能源汽車新秀。

「蔚小理」的衰弱表現在銷量和資本市場兩方面，以8月的銷量為例，被稱「造車新勢力三巨頭」的蔚來、小鵬和理想無一出現在月銷量前三中，其中小鵬和理想交付量均未過萬輛，其中理想僅交付4571輛。

「蔚小理」近三個月在美股市場的市值就累計蒸發超過人民幣3000億元（約423.2億美元），此外虧損不斷擴大也稀釋了投資者的信心。

另一邊，傳統車企的新能源品牌則開始嶄露頭角，在8月的榜單中，賽力斯和華為聯合推出的ATIO問界，實現了首次破萬，月銷量達到1萬45輛，創境內新能源汽車品牌單月交付破萬最快的紀錄。

吉利的極氪8月銷量突破7000輛大關，來自東風的嵐圖汽車和上汽的智己汽車也均進入銷量前十榜單，打破了之前的固有格局。

傳統車企展開一輪「反制」，手段是甩掉原有品牌包袱，推出全新的高端新能源汽車品牌。目前中國五大國有車企集團包括一汽、上汽、東風、北汽、長安，都已推出各自的高階新能源品牌。

民營車企吉利、比亞迪、長城、奇瑞等民營車企龍頭，也都攜新高階品牌入局，或者預告了新品牌面世時間。而從最新的市場銷量數據可以看出，傳統車企已展現出反超的苗頭。

另一方面，傳統車企的新能源品牌也在追求體制機制創新，同時不斷借助資本的力量發展，其中廣汽埃安於9月宣布完成股份制改革，將擇機上市。

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