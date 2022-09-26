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台資天德鈺 募資5347萬美元 最快本周登科創板

記者林宸誼／綜合報導

上海證券交易所官網公告顯示，台資天德鈺「首次公開發行股票並在科創板上市發行結果」，發行價格為人民幣21.68元（約3美元），募資人民幣3.79億元（約5347萬美元），最快本周將登錄科創板。

天德鈺母公司是面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺，並於今年5月23日經上交所科創板股票上市委員會審議，同意發行上市。

天德鈺是天鈺間接持股61.15%的子公司，產品包括小尺寸面板驅動IC、電子貨架標籤IC、快充IC等。

天德鈺並在上交所公告上市招股說明書，提到此次IPO擬募資人民幣3.79億元，其中人民幣2.79億元（約3936萬美元）用於移動智慧終端機整合型晶片產業化升級專案，剩餘近人民幣1億元（約1410萬美元）用於研發及實驗中心建設項目。

根據招股書，2019到2021年營收分別為人民幣4.63億元、5.56億元和11.16億元（約6532萬美元、7844萬美元、1.5億美元）；淨利潤分別為人民幣1727.77萬元、6074.57萬元、3.29億元（約243.7萬美元、857萬美元、4642萬美元）。其中，2020年、2021年淨利分別較去年同期大幅增長2.52倍、4.42倍。

受益於疫情防控需求，電子標籤（ESL）產品收入增加，加上顯示面板驅動IC（DDIC）銷售收入的增加，今年上半年營收人民幣6.49億元（約9157萬美元），年增42.55%。

天德鈺已與 BOE、群創光電、華星光電、合力泰、國顯科技、星源電子、華勤通訊、聞泰科技、龍旗通訊等知名下游企業建立了穩定的合作關係，產品廣泛應用於華為、小米、三星、VIVO、傳音、中興等手機品牌；亞馬遜、谷歌、百度等平板及智慧音箱客戶。

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