比亞迪電動車 堅持用鋰電池 不會被鈷、鎳卡脖子

比亞迪董事長王傳福表示，大陸鋰資源總體是夠的，可以滿足全國3億輛汽車全面電動化的需求。圖為香港首個比亞迪電動車車展23日開幕。（中新社）

儘管鋰礦成本不斷攀升，不過對於未來技術路線走向，比亞迪董事長王傳福23日指出，要堅持磷酸鐵鋰作為動力電池的這一路線，並且提到「中國鋰資源可滿足3億輛車電動化。」

華爾街見聞報導，鋰礦價格持續上行，拍賣價達到每噸6988美元，刷新了歷史價格紀錄。電池級碳酸鋰的均價也再創新高，均價達到每噸人民幣50.75萬元（約7.1萬美元），超過了今年3月的歷史高位每噸50.4萬元。

王傳福在中國新能源汽車 發展高層論壇上，提到中國目前發現了很多鋰礦，只是開採沒那麼快，但市場增長很快，出現了供應緊張，中國鋰資源總體是夠的，可以滿足全中國3億多輛汽車全面電動化的需求。

第一財經日報報導，今年以來，電池原材料短缺、成本大幅上漲，因此電池企業開始加快在上游領域的布局，就在智利鋰礦項目生變之後，比亞迪要在被稱為「亞洲鋰都」的江西宜春，建設年產能30GWh動力電池、年產10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦選綜合開發利用生產基地，合計總投資人民幣285億元。

根據上海有色網（SMM）數據，今年上半年，中國鋰鹽產量已大幅增加，碳酸鋰上半年產量總計達15.7萬噸，年增45%，氫氧化鋰產量總計10.7萬噸，年增32%。

此外，鈷資源全球都很稀少，中國探明的鈷礦僅13萬噸；中國鎳資源探明儲量也僅400萬噸，鈷和鎳的儲量無法滿足全面電動化需求，王傳福說：「我們不能從燃油車時代被石油 卡脖子，到電動車 時代被鈷和鎳卡脖子。」

此外，王傳福強調，要堅持磷酸鐵鋰的電池路線，先前三元電池占比較高，最近兩三年，愈來愈多的車企選擇搭載磷酸鐵鋰電池。一方面，磷酸鐵鋰電池材料不涉及貴金屬，成本優勢較為明顯。

另一方面，磷酸鐵鋰電池技術近年來取得了較大的進步，電池企業不斷創新。

同時，王傳福還表示，未來要堅持純電和混動技術路線並行發展，並指出目前中國有一半的家庭仍是無車家庭，插電混動短途用電、長途用油，有效解決了家庭的首購、換購需求；而純電汽車則迎合了增購的需求。

王傳福還提到，插電混動變革溫和，對產業鏈衝擊較小，在轉變過程中，有利於保障產業鏈、供應鏈穩定，有助於燃油車向電動車的平穩過渡。