鴻海衝刺電動車事業 三箭齊發

鴻海23日宣布與印尼Indika能源公司子公司PT Mitra Motor Group（MMG）成立合資公司。圖為鴻海電池戰略負責人吳易座（右）與Indika Energy投資長Purbaja Pantja。（圖：鴻海提供）

鴻海 集團衝刺電動車 事業，一日內三箭齊發。23日分別與印尼 Indika能源公司及全球第四大車廠Stellantis設立新合資公司；鴻海同日宣布增資旗下電池材料廠芯量科技，鴻海三案總計投資約新台幣29.1億元（約9109萬美元），加速集團在電動車電池、半導體領域發展，並繼續在東南亞建立領導地位。

鴻海在董事長劉揚偉日前到東南亞多國訪問。6月到印尼拜會總統佐科威，加速推動印尼投資案。集團旗下Foxteq Singapore Pte宣布與印尼Indika能源公司子公司PT Mitra Motor Group（MMG）成立合資公司Foxconn Indika Motor（FIM），在印尼當地製造商用電動車以及電池，同時提供管理諮詢服務。

本次合資案，鴻海出資175萬美元，占合資公司FIM四成股權。今年1月鴻海與Indika能源、Gogoro、印尼投資部、印尼電池公司簽署合作備忘錄，共同聚焦在電池及電動車相關產業鏈，合作初期，將優先聚焦在磷酸鋰鐵（LFP）與固態電池，合資案落實先前的MOU。

鴻海表示，印尼是東南亞最大經濟體，是今年G20和明年東盟的領導者。FIM將致力於協助印尼淨實現零排放目標，同時帶動當地電動車及電池周邊產業發展。

鴻海昨日公告，旗下Foxconn Holdings BV取得新設合資公司（名稱待定）股權，交易總金額為0.75億美元（約新台幣23.8億元），合資完成後，Foxconn Holdings BV與Stellantis將各持有新合資公司50%股權。

鴻海集團2021年與Stellantis合作，本次進一步合資設立新公司，聚焦車用及半導體領域，雙方結盟更為緊密。另，鴻海集團旗下富智康（FIH）先前已宣布與Stellantis合資公司，打造智慧座艙解決方案。

鴻海23日亦代子公司鴻揚創投公告芯量科技股權，交易數量為4,740萬股，每股新台幣10元，交易總金額為新台幣4.74億元（約1483萬美元）。鴻揚創投100%持有芯量科技（7,730萬股），累積投資達新台幣7.73億元（約2419萬美元）。

芯量科技於2021年成立，是台灣領先的動力電池關鍵材料開發商，電池材料在高端業務領域取得突破，快速成長為具有全球競爭力的核心材料供應商。