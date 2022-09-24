寧德時代加碼投資歐洲 擬開設第3家電池工廠

全球新能源汽車 市場風起雲湧，中國各大動力電池廠商在爭奪國內市場的同時，也紛紛將目光投向海外市場。據第一財經報導，寧德時代歐洲區總裁23日表示，該公司考慮在歐洲開設第三家電池工廠，凸顯其加速搶占海外市場企圖心。

本月初，寧德時代才宣布已與匈牙利德布勒森市簽署預購地協定，將在匈牙利興建其海外的第二座工廠。按照寧德時代透露的資訊，寧德時代匈牙利工廠投資 73.4億歐元（約72.3億美元），規畫電池產能為100GWh（吉瓦時，百萬度），今年內開建，預計建設周期不超過64個月。

今年4月，寧德時代宣布其位於德國 圖林根州的首座海外工廠獲得8GWh電芯生產許可。

中國動力電池企業集體出海，加快建廠步伐。中秋前夕，蜂巢能源宣布將在德國勃蘭登堡州建設面向歐洲市場的第二家海外工廠，主要從事電芯生產；蜂巢能源此前已在德國薩爾州建設首座海外工廠，其主要生產電池包。

據新京報報導，按照蜂巢能源的規畫，勃蘭登堡工廠生產的電芯，將在薩爾州工廠進行加工並搭載整車。公司稱，新工廠的區位優勢有助於蜂巢能源服務客戶專案，並更快實現其在歐洲的產能擴張目標。

此前在6月，大眾汽車集團入股國軒高科位於德國哥廷根的工廠舉行揭牌儀式，這是該公司首個歐洲電池生產運營基地，規畫年產20GWh，一期工廠已啟動改造。