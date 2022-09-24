我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

中國二套房首付比例 41城下調

記者林宸誼／綜合報導

中國房市進入傳統的「金九銀十」，天津、河北邢台、河南鄭州等超過40個城市降低二套房首付比例，部分地區置業諮詢量上升，不少置業人士考慮置換新房。專家分析，政策調整方向傾斜於改善型群體，預計未來會有更多城市跟進，鼓勵換房需求。

證券日報報導，據諸葛找房數據研究中心統計，中國41個城市降低二套房首付比例，主要集中於二線及三四線城市。

中信證券首席經濟學家明明表示，目前放鬆二套房首付比例的城市普遍是地產銷售較弱，庫存較高的城市，預計未來有更多地產銷售壓力較大的城市會採取類似舉措，但未必能夠擴展到一線城市。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，降低第二套房首付比例，目的是為了降低改善型需求入市的門檻，釋放換房需求，促進房屋流轉，未來還會有更多的城市鼓勵換房需求，因此在二套房購置政策上的優惠力度還會加大，包括利率降到規定的最低水準。

諸葛找房數據研究中心分析師關榮雪認為，各地降二套房首付較為謹慎，但對於改善群體的支持力度逐漸提升，將會與先前公布的房地產政策達到互補，促進市場良性發展，預計未來可能還有更多城市跟進降首付政策。

證券 河南 房地產

上一則

寧德時代加碼投資歐洲 擬開設第3家電池工廠

下一則

鴻海衝刺電動車事業 三箭齊發

延伸閱讀

二手屋翻新 投資新選項

二手屋翻新 投資新選項
中國房市復甦受阻 「金九銀十」榮景難重現

中國房市復甦受阻 「金九銀十」榮景難重現
中國70城新屋價 8月相關指數減1.3% 近7年最慘 一線城仍維持漲勢

中國70城新屋價 8月相關指數減1.3% 近7年最慘 一線城仍維持漲勢
外資持有中國債券 連續七月減碼

外資持有中國債券 連續七月減碼

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
聯準會主席鮑爾。(歐新社)

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

2022-09-21 19:00
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

2022-09-17 10:10
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招