中國二套房首付比例 41城下調

中國房市進入傳統的「金九銀十」，天津、河北邢台、河南 鄭州等超過40個城市降低二套房首付比例，部分地區置業諮詢量上升，不少置業人士考慮置換新房。專家分析，政策調整方向傾斜於改善型群體，預計未來會有更多城市跟進，鼓勵換房需求。

證券 日報報導，據諸葛找房數據研究中心統計，中國41個城市降低二套房首付比例，主要集中於二線及三四線城市。

中信證券首席經濟學家明明表示，目前放鬆二套房首付比例的城市普遍是地產銷售較弱，庫存較高的城市，預計未來有更多地產銷售壓力較大的城市會採取類似舉措，但未必能夠擴展到一線城市。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，降低第二套房首付比例，目的是為了降低改善型需求入市的門檻，釋放換房需求，促進房屋流轉，未來還會有更多的城市鼓勵換房需求，因此在二套房購置政策上的優惠力度還會加大，包括利率降到規定的最低水準。

諸葛找房數據研究中心分析師關榮雪認為，各地降二套房首付較為謹慎，但對於改善群體的支持力度逐漸提升，將會與先前公布的房地產 政策達到互補，促進市場良性發展，預計未來可能還有更多城市跟進降首付政策。