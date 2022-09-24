小鵬電池供應 採多元化布局

小鵬汽車 副董事長兼總裁顧宏地表示，已經對電池供應商進行了多元化安排以補充全新SUV 小鵬G9的推出，寧德時代已不是最大供應商，並與幾家優質電池供應商合作，例如億緯鋰能、中航鋰電。

路透報導，顧宏地並未透露，哪家是小鵬汽車最大的電池供應商，也未透露他們進行多元化安排的原因。數據顯示，2021年小鵬汽車是寧德時代第三大客戶，僅次於特斯拉 和蔚來。

寧德時代雖然是目前全球最大的汽車動力電池供應商之一，但並非完全得到車企們的信任，廣汽埃安高管就曾公開表示，因為動力電池的成本實在太高，廣汽埃安像是在給寧德時代打工。

先前有消息傳出，小鵬G9部分車型將使用欣旺達的4C動力電池，可適應快速充電，在15分鐘內提供80%的充電補能。欣旺達會是小鵬G9某一版本車型的A級供應商，供應市占將超過50%。

TechWeb報導，小鵬汽車將電池供應商多元化，有多方面的可能，首先是電池供應量，雖然電池已大規模生產，但電池製造商的產能，已無法滿足電動汽車領域持續增長的需求，供應商多元化，能避免單一供應商供應短缺導致生產受到影響。

另外就是充電速度，也是汽車廠商考慮電池供應商的影響因素，也是消費者選購電動汽車的重要影響因素。小鵬汽車選擇欣旺達為新推出的G9供應電池，是因為能在15分鐘的時間裡，將電量充至80%。