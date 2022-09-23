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利率升+匯市亂 道指跌破3萬點

快看世界／巴拿馬推未來感外觀漂浮屋 輕奢又環保

彭博五張圖告訴你 全吐疫情以來升幅的台幣 還有得跌

編譯劉忠勇／綜合外電
台幣今天進一步走貶至31.65附近，回落至2019年8月以來的最低價位。路透
台幣今天進一步走貶至31.65附近，回落至2019年8月以來的最低價位。路透

短短幾個月，台幣兌美元已吐回疫情爆發以來所有漲幅，而從聯準會（Fed）本周升息幅度遠超過台灣央行的情況下來看，台幣的貶勢顯然還未到終點。

台幣周五進一步走跌至31.65附近，回落至2019年8月以來的最低價位，今年以來下跌約12.5%，若年底前趨勢不變，勢創1997年來最大年度跌幅。

台美利差拉大之外，外資大賣台股以及兩岸關係緊張也打壓台幣。彭博行業研究預計台幣今年底可能貶至32.3元。

彭博從五張圖顯示市場對台幣的看空心理：

台灣5年期公債殖利率已比美國同期債券低了250個基點（表1）。華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong 說：「台灣央行在緊縮政策上遠遠落後，Fed則持續自己走上鷹派之路。美台公債殖利率利差只是強化台幣走貶的因素之一。」

美國公債殖利率因顧慮美國升息可能導致經濟衰退而倒掛，台債殖利率仍呈現靜止（表2），這表明台灣央行升息幅度較小，台幣預料仍會保持貶值的壓力。

面對Fed的鷹派升息和地緣政治局勢趨緊，台股遭逢歷年來最嚴重的資金外流（表3）。據證交所數據，外資今年以來賣超台股超過新台幣1.2兆元，勢將創下史上年度最大賣超規模，也對台幣走勢造成不小的壓力。

台灣經濟部周二公布8月外銷訂單年增率2%，高於分析師預估的1.1%，但仍處於相對低檔（表4），與過去兩年動輒兩位數以上的成長有天壤之別，顯示占台灣出口大宗的半導體需求走緩，也影響台股並引發外資賣超。彭博行業研究分析師 Stephen Chiu 說：「略為趨緩的外銷訂單吻合其他領先指標走勢，預告今年底外銷∕總經表現遜色。」

自從央行8月中放手台幣貶值步調後，美元兌台幣一年期隱含波動率節節攀升，周三創逾4個月來新高（表5），更甚美國眾議院議長裴洛西訪台引發兩岸情勢緊張時期，估計近期台幣在走弱的同時，即期市場波動區間會持續放大。

加拿大豐業銀行駐新加坡的策略師高奇預料，台幣中期可能進一步趨弱，但央行料會在匯率過度波動時進場干預。

表1：美台5年公債殖利率利差拉大至2007年之最。/擷自彭博
表1：美台5年公債殖利率利差拉大至2007年之最。/擷自彭博
表5：美元兌台幣一年期隱含波動率周三創逾4個月來新高 /擷自彭博
表5：美元兌台幣一年期隱含波動率周三創逾4個月來新高 /擷自彭博
表4：台灣外銷訂單趨勢預告貿易前景不妙。/擷自彭博
表4：台灣外銷訂單趨勢預告貿易前景不妙。/擷自彭博
表3：外資賣超台股規模和台幣息息相關。/擷自彭博
表3：外資賣超台股規模和台幣息息相關。/擷自彭博
表2：台灣公債殖利率曲線靜止不動。/擷自彭博
表2：台灣公債殖利率曲線靜止不動。/擷自彭博

殖利率 央行 台股

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