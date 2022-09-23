邊境解封利多 台灣四航空業者計畫全線增班

邊境 解封利多連發，因應入境「0+7」，華航、長榮 航、星宇航空及台灣虎航22日都宣布，擬全線增加航班布局，台灣虎航推出優惠專案首日官網就擠爆，華航10-12月規畫再增班五成、長榮航11月比10月增班五成。

民眾太想出國，台灣虎航22日立即搶市，推出歡慶解封「88及888」優惠專案，一開賣網站立即擠爆；另外，宣布日本、南韓、泰國等航線 10月起將增班外，全航線一口氣增加到超過220個班次。

華航因應邊境管制放寬後的市場需求，客運全線增加航班佈局，10-12月規畫再增班五成，每周提供近 300班的客運來回航班，全力迎接客運復甦，依市場需求長程航線北美、大洋洲及歐洲也將持續增班。

長榮航空因應各地邊境管制措施調整，將視市場需求採漸進式增飛航班，布局疫後的客運市場，10月預計每周可飛航近200航班，10月整體載客航班已較6月成長近3倍，11月分再增加至約300班，年底前朝向每周超過300班的目標努力。

長榮航空北美航線9月飛航每周37-39班、10月增至每周49班；東南亞航線9月分飛航周51班、10月增至每周71班並恢復台北-峇里島航線；東北亞航線9月份飛航每周15-16班、10月分增至每周25班；歐洲航線9月飛航每周15班、10月增至每周20班，並將開闢台北-米蘭及台北-慕尼黑航線。