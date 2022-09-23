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阿里雲投入70億元 加速海外布局

記者黃雅慧／綜合報導

阿里雲現「新野心」，22日在國際雲峰會上宣布加快海外布局，未來三年將投入人民幣70億元（約9.88億美元）建設國際本地化生態，在海外增設波多、墨西哥城、吉隆坡、杜拜等六個服務中心，並與近30家海外企業達成合作。

阿里雲智能總裁張建鋒介紹，阿里雲於2014年開始國際化，此後陸續在亞洲、歐洲、北美等地提供服務，成為全球第三、亞太第一的雲服務商。過去一年，阿里雲持續推進國際化布局，在南韓、泰國德國、印尼、菲律賓、沙烏地阿拉伯新增七座海外數據中心。此外，阿里雲在全球的雲基礎設施網絡已經覆蓋28個地域的85個可用區。

阿里雲智能國際事業部總裁袁千表示，阿里雲技術出海的過程，也是技術本地化的過程，阿里雲希望以先進的技術，以及本地化的生態和服務，為當地市場帶來數位化的價值。

近年來阿里雲在海外市場獲得高速增長，據Gartner數據顯示，2021年阿里雲在全球市場份額中排名第三、亞太市場排名第一，為唯一具有主要國際市場地位的中國雲服務商。而在Gartner技術測評中，阿里雲在計算、網路、存儲與安全等四項核心技術領域中獲得最高分。

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