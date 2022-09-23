落戶30年… 微軟中國擴張逆勢徵才 拚一年內員工破一萬人

微軟中國卻宣布擴招計畫，預計未來一年中國大陸市場員工總數要突破1萬人。（路透）

Google、Meta、甲骨文等全球科技大廠頻傳裁員 潮，微軟 中國卻宣布擴招計畫，預計未來一年中國大陸市場員工總數要突破1萬人。此外，微軟還計畫在未來三到五年內，對北京 、上海及蘇州的園區進行升級擴建，這三地園區的建設和運營將適用混合式辦公（彈性到班）模式。

微軟中國的第一間辦公室於1992年在北京設立，當前分公司已遍布上海、蘇州、深圳、武漢、廣州等13個城市。截至目前，微軟中國在中國大陸擁有超過9000名全職員工，其中80%是研發與工程技術人員。據了解，微軟中國現階段正實行混合工作制，員工有超過50%的工作時間可居家辦公。

稍早，微軟中國首席技術官韋青5日在「2022年中國國際服務貿易交易會」上已表示，微軟落戶中國30年，始終看好中國大陸市場巨大的發展前景。他當時透露，未來微軟將不斷擴大在中國大陸市場上的投入，並推進產學研在各個行業和產業上的合作與發展。很快地，微軟在華員工規模將擴大到1萬人。

而微軟中國在中國大陸的園區建設正如火如荼進行中。今年5月，位於蘇州國際科技園的微軟蘇州二期項目主體結構全線封頂，預期於明年8月投入使用；蘇州三期項目計畫於2022年11月1日啟動建設，預計2025年投入使用；與此同時，微軟蘇州宣布從2000人擴招至5000人，計畫在2025年時實現這一目標。

此前，在全球科技大廠裁員浪潮下，微軟影響相較小。微軟7月表示，在6月30日財年結束後將對銷售、營銷與部分地區客戶服務人員進行裁員，估計影響到18萬名員工，佔全體員工不到1%。

微軟宣稱，裁員並非受經濟形勢惡化影響，因為同時也在招聘其他職位的新人，並預計在本財年結束時增加員工數量。或許，在中國大陸區的擴招證實了該策略。