我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

落戶30年… 微軟中國擴張逆勢徵才 拚一年內員工破一萬人

記者黃雅慧／綜合報導
微軟中國卻宣布擴招計畫，預計未來一年中國大陸市場員工總數要突破1萬人。（路透）
微軟中國卻宣布擴招計畫，預計未來一年中國大陸市場員工總數要突破1萬人。（路透）

Google、Meta、甲骨文等全球科技大廠頻傳裁員潮，微軟中國卻宣布擴招計畫，預計未來一年中國大陸市場員工總數要突破1萬人。此外，微軟還計畫在未來三到五年內，對北京、上海及蘇州的園區進行升級擴建，這三地園區的建設和運營將適用混合式辦公（彈性到班）模式。

微軟中國的第一間辦公室於1992年在北京設立，當前分公司已遍布上海、蘇州、深圳、武漢、廣州等13個城市。截至目前，微軟中國在中國大陸擁有超過9000名全職員工，其中80%是研發與工程技術人員。據了解，微軟中國現階段正實行混合工作制，員工有超過50%的工作時間可居家辦公。

稍早，微軟中國首席技術官韋青5日在「2022年中國國際服務貿易交易會」上已表示，微軟落戶中國30年，始終看好中國大陸市場巨大的發展前景。他當時透露，未來微軟將不斷擴大在中國大陸市場上的投入，並推進產學研在各個行業和產業上的合作與發展。很快地，微軟在華員工規模將擴大到1萬人。

而微軟中國在中國大陸的園區建設正如火如荼進行中。今年5月，位於蘇州國際科技園的微軟蘇州二期項目主體結構全線封頂，預期於明年8月投入使用；蘇州三期項目計畫於2022年11月1日啟動建設，預計2025年投入使用；與此同時，微軟蘇州宣布從2000人擴招至5000人，計畫在2025年時實現這一目標。

此前，在全球科技大廠裁員浪潮下，微軟影響相較小。微軟7月表示，在6月30日財年結束後將對銷售、營銷與部分地區客戶服務人員進行裁員，估計影響到18萬名員工，佔全體員工不到1%。

微軟宣稱，裁員並非受經濟形勢惡化影響，因為同時也在招聘其他職位的新人，並預計在本財年結束時增加員工數量。或許，在中國大陸區的擴招證實了該策略。

另外，微軟除了擴招攬才，也啟動加薪留才。為防止員工跳槽至競爭對手公司，微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）承諾將加薪預算增加近一倍。而15日本應是微軟按新工資標準向全球員工發放薪酬和獎金的日子，但實際漲薪比例狀況如何，美國區和中國區有何區別，尚未有更多訊息。

微軟中國布局 黃雅慧／製表
微軟中國布局 黃雅慧／製表

微軟 裁員 北京

上一則

北京金融資產逾人民幣190兆 約占全中國一半

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘
蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域
女王在位70年 為英國王室累積「780億資產」

女王在位70年 為英國王室累積「780億資產」

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
聯準會主席鮑爾。(歐新社)

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

2022-09-21 19:00
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

2022-09-17 10:10
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周