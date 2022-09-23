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受美國升息波及 人民幣官方匯價 瀕臨「破7」

記者黃雅慧／綜合報導
受美國聯準會升息影響，岸、離岸人民幣匯率分別跌破7.09和7.1關卡。（中通社）
受美國聯準會升息影響，岸、離岸人民幣匯率分別跌破7.09和7.1關卡。（中通社）

受到美國聯準會升息75個基點影響，美元指數升創20年新高，在岸、離岸人民幣匯率分別跌破7.09和7.1關卡。

此外，中國官方22日開出的人民幣兌美元中間價報6.9798元，較上日跌262個基點，續創逾兩年以來新低。人民幣官方匯價瀕臨破「7」，臨近二十大，人行近期頻發文安撫市場，強調人民幣匯率「雙向波動，總體穩定」。

人民幣兌美元在岸價22日午盤收報7.0810元，較前一日午盤收報7.0535元，跌275個基點，較23時30分收盤價7.0477元，跌333個基點；人民幣兌美元離岸價一度低見7.106元。

綜合陸媒報導，人行近期大動作連續發表四篇文章，內容談論金融風險與貨幣政策。其中提及，人民幣匯率由市場決定，保持彈性並發揮了調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能，較好地促進了內外部均衡。

官方頻發話穩定市場預期。而機構對人民幣前景也報以樂觀態度。興業證券認為，雖然人民幣仍有貶值壓力，但人行「穩匯率」信號已現，所以對人民幣貶值問題沒有必要過分擔憂。當美元兌人民幣匯率中間價向上突破或接近6.9元時，料人行啟用跨境資本流動宏觀審慎工具來「穩匯率」機率會明顯增加。

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