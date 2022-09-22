蘇寧易購欠債 被逼著退市

蘇寧易購因拖欠小微企業貨款，傳出經營風險。（取材自第一財經日報）

一家總部位於北京 的法律服務機構「中城院要案中心」近日發布預告，該中心將在9月25日召開第九期蘇寧易購拖欠中小微企業案件論證會結束後，協同債權人和中小投資 者共同啟動蘇寧易購強制退市程序。對此，蘇寧易購尚未做出回應。

不過，21日蘇寧易購股價一度走低至每股人民幣1.96元（下同，約0.278美元），探史上新低。

蘇寧易購在深交所上市，主營業務為網上購物商城。據中城院要案中心指稱，2020年6月以來，蘇寧易購由於投資失敗，發生嚴重流動性困難，12月開始拖欠供應商貨款；2021年3月，蘇寧易購向供應商陸續開具大量商業承兌匯票，期限為三個月至六個月不等；2021年6月，商業承兌匯票大面積逾期，蘇寧易購債務危機集中爆發。

據統計，蘇寧易購的供應商有4,000多家，分布在各省，大多數均存在被拖欠貨款和商票逾期的情況，涉及拖欠金額人民幣百億元（約14.1億美元）以上，商票逾期人民幣幾十億元。

中城院要案中心21日發布訊息指出，在該中心及協同律師事務所的幫助下，第五批蘇寧易購破產 清算聲請資料已交付供應商簽署，將於本周內提交法院。該中心並稱，除第一批破產清算聲請因調解撤回外，第二、三、四批聲請，法院至今並未裁定不予受理，仍在審查中。

蘇寧易購則在9月20日舉報中城院要案中心，指稱該中心9月9日在雪球網發布的《快訊！蘇寧易購因上海公司拖欠而被聲請破產清算，法院已送達文書》，聲稱「上海市第三中級人民法院破產法庭正式受理審查蘇寧易購破產清算案件」為造謠。

中城院要案中心指出，據蘇寧易購半年報，該公司存在違約金融債務人民幣200億元，其中一年內到期的違約金融債務人民幣182億元；公司逾期應付款項人民幣296.35億元（含應付帳款、應付票據等），但這只是本金部分，未含逾期利息、訴訟費用等。保守預估以上違約債務本息合計人民幣600億元左右。

中城院要案中心並指，將新增上線蘇寧易購欠款資訊公示平台，在事先徵得已經在該中心拖欠登記平台進行登記的數百家供應商同意的基礎上，對蘇寧易購拖欠資訊予以公示，對供應商對蘇寧易購的控訴予以公示。

實際上，自蘇寧易購陷入流動性危機後，公司創始人張近東便全力自救，2021年2月，蘇寧易購公告深圳國資擬接盤23％股份，但深圳國資盡職調查後最終離場。在緊急情況下，江蘇國資攜阿里入場，成立一支總規模達人民幣200億元的新零售基金，蘇寧電器則將5.59％股份轉讓給新零售基金，對價人民幣30億元，作為首批資金支持。不過，有關蘇寧易購被聲請破產清算的傳聞仍持續不間斷，顯然市場對蘇寧資金鏈的擔憂並未獲得緩解。