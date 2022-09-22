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台積氣走三星 操刀輝達晶片

財經新聞組／綜合報導
輝達推出最新「GeForce RTX 40」系列繪圖晶片（GPU），以台積電4奈米製程打造。輝達強調，全新旗艦級產品「RTX 4090」為地表最快的遊戲GPU。（圖：輝達提供）
輝達推出最新「GeForce RTX 40」系列繪圖晶片（GPU），以台積電4奈米製程打造。輝達強調，全新旗艦級產品「RTX 4090」為地表最快的遊戲GPU。（圖：輝達提供）

繪圖晶片龍頭輝達21日宣布，推出最新「GeForce RTX 40」系列繪圖晶片（GPU），新品捨棄前一代三星8奈米製程，改由台積電4奈米製程打造。輝達強調，全新旗艦級產品「RTX 4090」為地表最快的遊戲GPU。

法人看好，輝達新訂單落袋，將助攻台積電先進製程接單，而輝達新品效能為業界之冠，更凸顯台積電在先進製程的技術能量。

輝達21日是在公司年度盛會「GTC 2022」上，釋出新產品訊息。市場對輝達新晶片高度期待，原本業界期盼8月就要問世，但因顯卡庫存水位居高不下，輝達新品一直「只聞樓梯響」，21日才正式發表。

輝達指出，RTX 4090將於10月12日上市，售價新台幣5萬6,990元（下同，約1,813.1美元）起，另外，也推出「RTX 4080」，並提供16GB與12GB兩種版本選擇，將於11月上市，16GB售價4萬2,990元起，12GB則為3萬1,990元起。

依目前獨立顯卡市場現況，輝達囊括七至八成的市占，遠超越競爭對手超微的二成。另外，英特爾也已重回獨立顯卡戰場。

這次輝達全新繪圖晶片從三星轉由台積電代工，對於媒體詢問輝達與三星之間的合作，輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，輝達與三星晶圓代工部門有長遠緊密的合作，跨越幾個技術世代，另外，三星也提供高頻寬記憶體（HBM）給輝達。

輝達表示，RTX 40系列是全球首款採用全新Ada Lovelace架構的GPU產品，使得即時光線追蹤與運用人工智慧（AI）產生像素的神經渲染進入全新時代。

黃仁勳在GTC大會的GeForce Beyond演講直播中表示，RTX光線追蹤與神經渲染的時代正如火如荼地展開，全新Ada Lovelace架構提升光線追蹤與神經渲染的表現。

Ada架構的效能是前一代產品的四倍，為GPU產業樹立全新標準。

三星 台積電 晶片

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