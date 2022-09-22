華為迎5.5G時代 倡議發放更多頻譜

華為 21日發布《邁向智慧世界》系列白皮書，提出5.5G 時代是邁向智慧世界必經之路，並倡議採取發放更多頻譜、共同推動產業標準等八方面舉措，加速5.5G時代到來，共同邁向智慧世界。

華為輪值董事長胡厚崑日前才表示，目前華為正在積極與行業夥伴合作，一起推進5.5G技術，這是5G的下一個演進方向，涵蓋固定和無線領域。

他表示，華為的目標是極大地提升網路容量，確保無處不在的10Gbps/秒（每秒100億位元的速率傳輸數據）的速率。

據瞭解，2020年華為就提出了5.5G，是5G能力的持續增強，傳輸速率有望再提升10倍，以滿足雙向全息通訊、虛擬現實交錯、3D機器視覺、觸覺互聯網等全新應用，是虛擬和現實之間的新橋梁。

華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤表示，希望客戶、生態夥伴、產業組織、學術機構等達成共識，加速5.5G時代的到來，共同推進數位基礎設施持續演進和增強。為此，華為倡議產業8大舉措：首先，建議政府發放更多頻譜以加速產業的發展，與產業界共同探索更多有價值的新商用場景；其次，與產業界共同推動F5.5G產業和標準成熟。

其他倡議方面，包括在Net5.5G演進方向上儘快達成共識；共同定義L4/L5網路自治目標並推動標準共建互認；與產業共建開放共贏的多樣性計算產業及重定義架構；與夥伴共同定義滿足多樣性數據處理的存儲架構；打造智慧世界雲底座並共建雲生態；統一能效指標體系並持續創新使能行業節能減排。