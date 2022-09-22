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蘇寧易購龔震宇 接掌家樂福中國

記者葉文義／綜合報導

家樂福（中國）時隔三年再換帥，由蘇寧易購高級副總裁龔震宇兼任家樂福（中國）CEO，目前已到職；原CEO田睿調回蘇寧易購集團，分管門店模型創新管理等工作。龔震宇上任後，面臨的首要問題就是改善家樂福（中國）經營壓力。

家樂福（中國）於1995年進入中國市場，主營大型綜合超市業務。2019年9月，蘇寧易購子公司蘇寧國際以人民幣48億元（下同，約6.8億美元）收購家樂福（中國）80％股份。同年，時任蘇寧易購副總裁的田睿接手家樂福（中國），兼任家樂福（中國）CEO。

今年上半年，家樂福（中國）受到疫情反覆、消費需求放緩、社區團購低價競爭等諸多因素影響，銷售及毛利均下降。據蘇寧易購半年報顯示，上半年家樂福（中國）營收人民幣89.12億元，年減25.29％，淨虧損人民幣6.62億元，虧損較去年同期收窄13.94％。

據蘇寧易購過往年報顯示，家樂福（中國）於2019年被收購後，在2019年第4季一度實現七年來首次季度盈利。2019至2021年家樂福（中國）營收分別為人民幣65.32億元、255.74億元、208.78億元。但淨虧損方面則持續擴大，分別為淨虧損人民幣3.04億元、7.95億元、33.37億元。

截至今年6月底，家樂福超市全門店數量為181家，關店24家。蘇寧易購在半年報中稱，今年上半年，家樂福（中國）積極進行業務調整、組織優化，優化B端易彩雲、零售雲組織建設和IT系統搭建；拓展會員店模式和規模；關閉部分虧損門店，帶來一次性的賠償支出增加等，使得上半年經營虧損。

CEO 營收 疫情

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