來自中國的需求下滑 台灣出口商憂心忡忡

中國經濟疲軟、需求下滑，台灣出口商感受到痛苦。（路透）

台灣出口商感受到了中國經濟疲軟帶來的痛苦，再加上全球經濟放緩和地緣政治緊張局勢不斷升級，也對台灣造成衝擊。

台灣的8月外銷訂單大致持平於7月，新訂單不到550億美元，較去年12月峰值低20%。訂單是未來需求的領先指標，而上月來自中國和香港 的訂單大減逾25%，顯示台灣的出口和公司營收 可能繼續走弱 。

一些台灣大公司，包括鴻海和旺旺，都在公布財報時表達對成長的擔憂，他們提出中國供應鏈瓶頸和需求不振等問題。全球經濟放緩顯然開始對台灣在內地區產生實質影響。

星展集團經濟學家Ma Tieying表示：「如果中國的經濟持續低迷，解封不斷延後，台灣的貿易會有很大的壓力。在電子、化工、商品等領域，台灣的出口與中國市場的依存度仍然很高。」中國和香港占台灣出口的比重合計高達40%左右。

台灣與中國的貿易以電氣設備和晶片為主，許多台商在中國設廠，台積電也在其中。然而，對岸對這些產品的需求正在下降，8月的手機生產減少8%，電腦產量較去年同期下跌將近19%。

台灣經貿也面臨愈來愈大的地緣政治風險，北京暫停部分台灣商品的進口，顯然是報復美國眾院 議長裴洛西8月訪台。雖然數額很小，但有人擔心，台海緊張局勢加劇可能導致對台灣木材、礦產，甚至是電子元件實施更具破壞性的限制措施。