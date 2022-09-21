香港金管局籌畫「數碼港元」採三軌研推

香港 金融管理局表示，將為日後在香港可能推出的「數碼港元」展開準備工作，包括奠定其技術及法律基礎、深入研究用例（使用案例）、部署正式推出「數碼港元」等。

澎湃新聞報導，香港金管局20日發表題為《「數碼港元」——邁出新一步》的政策立場文件，闡述金管局對零售層面央行 數碼貨幣 （即「數碼港元」或e-HKD）的政策立場及未來發展路向。

金管局表示，「金融科技2025」策略的其中一個方向，是加強對央行數碼貨幣的研究工作。金管局已從技術及政策層面審視在香港發行「數碼港元」的可行性，並分別就高層次技術設計及主要政策與設計事項進行了兩輪市場諮詢。

金管局說，在市場諮詢中一共收到75份回應，回應者支持「數碼港元」項目，並認為「數碼港元」具備潛力，能夠令支付更具成效，同時可推動數碼經濟發展，回應者亦指出，需更深入探討隱私保障、法律考慮因素、應用場景等事項。

金管局為將來可能推出「數碼港元」作出準備，並將採取以下「三軌道」方式：第一軌道旨在為日後推出「數碼港元」奠定技術及法律基礎。具體而言，金管局將會制定計劃，開發「數碼港元」兩層式結構中的批發層面。此外，金管局將會檢視不同範疇，為修例作好準備，以將法律基礎賦予數碼形式的貨幣，令其成為法定貨幣，容許在香港發行。

第二軌道會與第一軌道並行。金管局會在第二軌道深入研究用例，以及有關「數碼港元」的應用、執行及設計事項。

第三軌道關乎正式推出「數碼港元」，主要為歸納第一及第二軌道的階段性成果，從而作出更全面的部署，並訂下推出「數碼港元」的時間表。進展將視乎第一及第二軌道工作的實際進度，以及本地及國際市場的相關發展步伐。

金管局總裁余偉文表示，「兩輪市場諮詢的結果顯示數碼港元專案獲得廣泛支持，樂見如此正面的回應，亦同意回應者所指，需更深入、具體地探討私隱保障等事項和發展應用場景。作為香港的中央銀行機構，金管局會竭力為發展央行數碼貨幣作好準備，亦會提供合適的土壤使創新意念萌芽及成長，確保香港能繼續在環球金融領域擔當領導角色。」