全球擴張踢鐵板 蝦皮中國大裁員 營運亮紅燈

躍升為亞洲第三大互聯網公司的跨境電商平台蝦皮，傳在中國市場大裁員。（路透）

在東南亞大敗阿里旗下的Lazada，緊追亞馬遜，躍升為亞洲第三大互聯網公司的跨境電商平台shopee，傳在中國市場大裁員 。界面新聞報導，蝦皮中國19日召開臨時會議，「只開了七分鐘，宣布要裁員，被裁的瞬間在辦公軟體就查無此人」。

蝦皮中國大裁員，加上一周前才大砍南美人力，關閉智利、哥倫比亞和墨西哥業務，並完全退出阿根廷市場，今年更早已接連關閉法國、印度 、西班牙等站點。蝦皮全球化擴張不只踢到鐵板，經營也恐將岌岌可危。

蝦皮母公司新加坡 冬海集團（Sea）首席執行官李小冬近期發給員工的內部備忘錄提到，公司領導團隊決定，在實現自給自足前，不會接受任何現金薪水，且負面狀況有可能持續到中期。他並指出公司未來12至18個月的主要目標是盡快讓現金流變為正。

蝦皮中國團隊原本有6、7,000人，一位員工表示，他任職的部門就有三位同事收到裁員通知，「當天就要直接走人，不過賠償方案給了『N+2』」，被裁的員工也沒有過多怨言。

蝦皮是李小冬2015年在新加坡創辦互聯網集團Sea，旗下成立的跨境電商平台。不論是商業模式、融資歷程皆沿襲著大陸互聯網公司道路，更曾因騰訊的入股而被稱為「新加坡小騰訊」。

近年來，蝦皮碰到內外部挑戰。外部環境上，Sea集團股價暴跌超過81%、大股東騰訊減持Sea、印度市場以數據安全為由封禁蝦皮及Sea的遊戲產品Free Fire。

在內部層面，據中國媒體品玩報導，蝦皮在管理策略上仿效字節跳動「目標關鍵結果」（OKR），並增加績效考核次數，且管理層陷入形式主義沉痾下的冗長文書工作與權鬥，不少員工認為，「內捲」狀況十分嚴重。對於蝦皮這樣在全球擴張的跨國公司而言，意味管理上會面臨不少文化上衝突。此外，擴張太快也引發負面效應。負責蝦皮數據前核心技術成員透露，2021年前，擴張一個新市場能讓大盤流量直接翻倍，但後來擴張市場數量變多，但流量增長不到50%。

Sea公布的第2季財報顯示，營收為29億美元，年增29%，但淨虧損達9.312億美元，較去年同期的4.337億美元超出一倍以上；而Shopee第2季網站成交金額（GMV）為190億美元，年增率進一步下滑，低於市場下調預期後的199億美元。