蘋果好甜 台外銷訂單545.9億美元 寫同期新高

蘋果iPhone 14 Pro系列高階機種熱銷。（本報資料照片）

台灣經濟部統計處20日公布8月外銷訂單為545.9億美元，創歷年同月新高，年增2%；受惠於蘋果 拉貨，資通訊產品表現亮眼，為外銷訂單「黑翻紅」主因，甩掉7月負成長陰霾。

經濟部上月原預估8月外銷訂單恐連二黑，年減0.9%至年減3.7%，最終意外優於預期。

不過，經濟部統計處對訂單展望仍不樂觀，預估9月外銷訂單金額為570億美元至585億美元，年減9.4%至年減7%，翻黑機會大；也預估第3季外銷訂單金額為1,658億美元至1,673億美元，年減3.4%至年減2.5%，同樣也有衰退風險。

經濟部統計處長黃于玲說明，由於中國大陸限電、疫情 封控以及全球終端需求衰退，原先對8月訂單金額的預測較為保守；但是根據調查311家廠商，大陸限電及疫情對於8月外銷訂單影響，只有23家、約7.6%反映受到衝擊，實際影響比想像小。

按貨品別分析，科技類貨品受惠於新上市的iPhone 14「蘋果光」，表現均優於預期。資訊通信產品訂單142.7億美元，創歷年同月新高，年增3.1%；電子產品接單達190.4億美元，創歷年同月新高，且維持年增15.4%的「雙位數」正成長，拿下連31紅。

光學器材中的光學鏡頭也因新機上市吃補，但因整體面板產品仍呈現價量雙跌，8月訂單年減逾三成，苦吞連七黑。

傳統貨品則受到高通膨、各國升息衝擊，削弱終端需求，基本金屬、機械、塑橡膠製品皆衰退；化學品年減13%，為23個月以來最大減幅；唯有礦產品因高油價 ，訂單年增134%，創下連18個月正成長。

以往趨勢是愈接近年底，外銷訂單海外生產比也會愈來愈高，但8月海外生產比僅47.6％，較去年同期衰退1.7個百分點。統計處解釋是因筆電、顯示卡等高海外生產比的產品需求下滑，但主要生產基地在國內的晶圓、伺服器及網通設備需求仍在所致。

據外銷訂單受查廠商看法，按接單金額計算之動向指數則為53.9，預期9月整體外銷訂單金額將較8月增加。