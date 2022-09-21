中國房貸利率4.1% 降到新低 買氣未復甦

中國刺激房市消費，不僅房貸利率在下降，很多熱點城市也在調整首付、限購等政策。（本報資料照片）

中國9月百城房貸利率 出爐，房貸利率繼續下跌，其中有86個城市的房貸主流利率低至首套房4.1%，第二套房4.9%的官方規定下限水準，雙雙來到房貸利率歷史新低。

中國在8月調降貸款 市場報價利率（LPR），1年期和5年期以上LPR非對稱下降，房貸利率指標的5年期以上LPR超預期調降15個基點。通常LPR調降後，中國房貸利率就會跟著陸續調降，9月房貸利率是重要觀察時間點。

貝殼研究院監測的103個重點城市，9月平均主流首套房貸利率為4.15%，二套利率為4.91%，分別較上月回落17個、15個基點；平均放款周期為25天，與上月基本持平。

9月房貸利率 資料來源：貝殼研究院

中國官方會規定房貸利率的上限及下限，在這個上下限的範圍內讓市場自由競爭，貝殼研究院統計資料顯示，受8月5年期以上LPR下調的影響，9月百城房貸利率均下調，截至19日，已有86城房貸主流利率低至首套4.1%，二套4.9%的下限水準。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，8月下調LPR利率15個基點，房貸利率降至歷史最低，但購房需求並未明顯復甦，房貸利率儘管下降，但最低4.1%的水準，仍然比理財收益要高，對於部分購房者來講，房價可能會跌，房貸利率比理財收益還要高，那麼最佳選擇可能就不是購房。

從利率變化來看，廈門首套房貸主流利率下調最大，達到45基點，其次是東莞和長沙首套房主流利率均下調35基點。就首套房貸主流利率來看，一線城市「北上廣深」均高於下限水準，首套平均為4.6%，二套平均為5.13%。

不僅房貸利率在下降，近期，很多熱點城市也在調整首付、限購等政策，包括鄭州 、海南、青島、寧波、蘇州等地也調整或退出限購政策，調低二套房首付比。

貝殼研究院市場分析師劉麗傑認為，後期市場的修復需要寬鬆信貸環境的支持，利率低、放款快有助降低購房成本、加快購房流程，在一定程度上促進了前期市場的階段性修復，而且當前部分一二線重點城市房貸利率水準仍高於下限，未來還有下調空間。