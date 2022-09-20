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全球新裝工業機器人 近半在中國

記者賴錦宏／綜合報導
中國正加快工廠自動化進程，來應對勞動力減少的問題。 （新華社）
中國正加快工廠自動化進程，來應對勞動力減少的問題。 （新華社）

中國人口預料快將見頂，經濟發展正在面對生育率下降，勞動人口減少的難題，但美國媒體指出，中國正加快工廠自動化進程，來應對勞動力減少的問題。中國去年新安裝機器人數量，幾乎是歐美加起來兩倍。經濟學家也普遍認為，自動化是中國提高生產率的最可靠方式。

華爾街日報引述國際機器人聯合會（International Federation of Robotics，IFR）數據報導，2021年面向中國的工業機器人出貨量，年增45%，數量超過24.3萬台。

2021年全球重型工業機器人安裝總量之中，中國占近一半，全球機器人第一大市場的地位得以鞏固。IFR數據更顯示，中國安裝的新機器人數量，與全球其他國家之和不相上下，並幾乎是整個歐洲及美洲工廠的兩倍。

報導稱，就機器人在生產線普及程度而言，中國仍落後於美、日、德、韓等製造業強國。中國加快自動化，原因除了追趕發達經濟體，還在於隨著廉價勞動力供應減少和工資上漲，中國工廠需要調整。

許多經濟學家認為，中國不能再依賴不斷擴大的勞動力規模來推動經濟增長，因此自動化是中國提高現有工人生產率的最可靠方式，如果中國要擺脫中等收入國家身分，這一步至關重要。

世界大型企業研究會（Conference Board）數據指出，中國2021年每工作小時產出，是七國集團（G7）平均四分之一，是美國五分之一。此外，中國的生產率增速近年放緩，從2000年至2010年間年均9%增速，降至隨後十年平均7.4%。

中國本土機器人行業正在擴張，但現階段安裝的大多數工業機器人仍由海外生產，主要是日本製造。

日本機器人製造商安川電機（Yaskawa Electric）中國子公司負責人岡久學（Manabu Okahisa）稱，中國採用機器人的速度，反映了企業嘗試新技術的意願。

日本 華爾街 G7

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