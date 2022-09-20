我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

寧德時代帶旺 供應商掀IPO潮

記者黃雅慧／綜合報導

全球動力電池龍頭「寧德時代」的上下游企業陸續步入股票上市（IPO）的道路，作為電池巨頭，寧德時代觸角遍及整個供應鏈，通過提供資金入股、給貨、給訂單等形式打造「朋友圈」。

這些供應商在加入寧德時代「朋友圈」後，與其形成更緊密的關係，供應商通過穩定訂單量壯大自己，寧德時代也拓寬了護城河。

寧德時代的供應商「帕瓦股份」19日正式登陸上交所科創板，發行價格為每股51.88元，發行本益比為93.68，但昨天上市卻意外大跌21%收在人民幣40.59元，跌破發行價。寧德時代不僅為帕瓦股份的客戶，還是其股東。招股書顯示，寧德時代通過宜賓晨道持有帕瓦股份3.6%股份，為公司第十大股東。

寧德時代於去年在回覆深交所問詢函時透露，截至去年9月底，已投資75家企業，合計認繳金額達人民幣154.5億元（約新台幣690億元）。其中有48家企業為長期股權投資，合計認繳金額人民幣109.7億元，主要圍繞產業鏈布局、市場拓展等開展；另外還有27家是為了加強產業鏈合作及協同開展的產業鏈相關投資。

此前，寧德時代多家供應商陸續進入IPO進程。如專注於太陽能電力的轉換、存儲與管理的首航新能，寧德時代不僅是其前十大股東之一，同時，還為其第三大供應商。今年6月，深交所受理了該公司的創業板IPO申請。

鋰離子電池正極材料供應商「湖南裕能」於2020年12月增資擴股，寧德時代持股10.54%，為第三大股東。而寧德時代也成為其第一大客戶。

而寧德時代第一大PCB供應商「金祿電子」於8月26日正式登陸深交所創業板，最新市值為人民幣50億元。

據第一財經統計，寧德時代「朋友圈」成員大致可分三類：一是材料企業，如湖南裕能、萬潤新能等，涉及正極、負極材料等領域；二是鋰電設備企業，如信宇人等，已上市還有巨一科技、利元亨等； 三是PCB產品生產商，如滿坤科技、金祿電子等。

投資 供應鏈 股票

上一則

台幣連續5貶 探逾3年新低

下一則

央行們放鷹 Q4將急劇升息

延伸閱讀

股市低迷 美科技股IPO出現逾20年來最長乾旱期

股市低迷 美科技股IPO出現逾20年來最長乾旱期
歐洲第三大IPO 保時捷公布估值區間 擬籌資84億美元

歐洲第三大IPO 保時捷公布估值區間 擬籌資84億美元
港交所為大型科技公司融資開綠燈 擬降IPO營收門檻

港交所為大型科技公司融資開綠燈 擬降IPO營收門檻
紫燕食品IPO募資 中國又一滷味巨頭將A股上市

紫燕食品IPO募資 中國又一滷味巨頭將A股上市

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

2022-09-14 11:59
美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

2022-09-13 19:18
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

2022-09-13 16:48
根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

2022-09-17 10:10
美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

2022-09-13 10:37

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程