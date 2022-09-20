寧德時代帶旺 供應商掀IPO潮

全球動力電池龍頭「寧德時代」的上下游企業陸續步入股票 上市（IPO）的道路，作為電池巨頭，寧德時代觸角遍及整個供應鏈 ，通過提供資金入股、給貨、給訂單等形式打造「朋友圈」。

這些供應商在加入寧德時代「朋友圈」後，與其形成更緊密的關係，供應商通過穩定訂單量壯大自己，寧德時代也拓寬了護城河。

寧德時代的供應商「帕瓦股份」19日正式登陸上交所科創板，發行價格為每股51.88元，發行本益比為93.68，但昨天上市卻意外大跌21%收在人民幣40.59元，跌破發行價。寧德時代不僅為帕瓦股份的客戶，還是其股東。招股書顯示，寧德時代通過宜賓晨道持有帕瓦股份3.6%股份，為公司第十大股東。

寧德時代於去年在回覆深交所問詢函時透露，截至去年9月底，已投資 75家企業，合計認繳金額達人民幣154.5億元（約新台幣690億元）。其中有48家企業為長期股權投資，合計認繳金額人民幣109.7億元，主要圍繞產業鏈布局、市場拓展等開展；另外還有27家是為了加強產業鏈合作及協同開展的產業鏈相關投資。

此前，寧德時代多家供應商陸續進入IPO進程。如專注於太陽能電力的轉換、存儲與管理的首航新能，寧德時代不僅是其前十大股東之一，同時，還為其第三大供應商。今年6月，深交所受理了該公司的創業板IPO申請。

鋰離子電池正極材料供應商「湖南裕能」於2020年12月增資擴股，寧德時代持股10.54%，為第三大股東。而寧德時代也成為其第一大客戶。

而寧德時代第一大PCB供應商「金祿電子」於8月26日正式登陸深交所創業板，最新市值為人民幣50億元。

據第一財經統計，寧德時代「朋友圈」成員大致可分三類：一是材料企業，如湖南裕能、萬潤新能等，涉及正極、負極材料等領域；二是鋰電設備企業，如信宇人等，已上市還有巨一科技、利元亨等； 三是PCB產品生產商，如滿坤科技、金祿電子等。