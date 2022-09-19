中國土地交易市場 呈現回暖跡象

中國土地市場出現回暖跡象，多家上市房企近期披露大額拿地公告。（中新社）

中國土地市場出現回暖跡象，多家上市房企近期披露大額拿地公告，購買土地以浙江杭州及上海等長三角地區最為明顯。

中國證券報報導，近日不少上市公司積極參與競標土地。例如濱江集團公告稱競得杭州地區三宗土地；而保利發展7日也披露公司新增加房地產 項目十個。尤其杭州的第三輪土地拍賣全數標出，包括萬科、保利及華潤等房企都參與杭州土地的競標。

杭州土地市場表現最受到關注。公開訊息顯示，杭州市2022年第三批集中供地所涉19宗住宅用地全部成功出讓，土地總起拍價人民幣409.6億元（約58.7億美元），最終成交金額為人民幣430.63億元（約61.7億美元），平均溢價率達5.13%。

中指研究院浙江分院常務副總經理高院生表示，在房地產市場下行期，杭州市作為全國為數不多的、土地市場韌性仍較足的城市之一，備受房企青睞。預計杭州市本輪土拍各項指標表現仍將領先絕大部分其他集中供地城市。

中國經營報報導，億翰智庫副總裁田晶指出，相比其他以單核或雙核城市為龍頭的區域，長三角地區城市呈「階梯形」分布，居民購買力和經濟結構等相對更為優質，房企認可度也更高。

而中國房企巨頭碧桂園近期投資 策略的調整，或可展現房企當前拿地重心集體「轉向」的縮影。碧桂園常務副總裁程光煜在2022年中期業績會上表示，碧桂園配置資產落在長三角、粵港澳大灣區 等量能相對高的地區和人口淨流入城市，以及市場供需關係較好的城市。他提到，今年上半年參與了上海市和杭州市的公開市場土地拍賣，向著確定性市場、較可控的方式布局。

克而瑞研報顯示，8月百強房企實現銷售金額人民幣5190.1億元（約744億美元），月增率基本持平，年減32.9%，降幅略收窄。其中，部分規模房企業績表現較佳。此外，截至8月底，百強房企在長三角地區的投資占比達到49%，在投資金額TOP10城市中長三角地區的城市占據一半，分別為杭州市、上海市、寧波市、南京市和合肥市。

從各城市群拿地金額來看，長三角地區領跑全國。中指研究院近日發布的研究報告表示，1～8月，長三角地區房企TOP10企業拿地金額為人民幣1901億元（約272.5億美元），居四大城市群之首；粵港澳大灣區拿地金額為人民幣1080億元（約154.8億美元），位列第二；中西部地區拿地金額人民幣787億元（約112.8億美元），位列第三。