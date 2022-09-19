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繪圖晶片龍頭「輝達」急單到 台積Q4營收拚新高

記者尹慧中、鐘惠玲／綜合報導
輝達急單報到，加上近期iPhone 14 Pro與Pro Max等高階機種熱銷，台積電掌握全數最新A16晶片代工訂單，為營運增添更多柴火。（路透）
輝達急單報到，加上近期iPhone 14 Pro與Pro Max等高階機種熱銷，台積電掌握全數最新A16晶片代工訂單，為營運增添更多柴火。（路透）

繪圖晶片龍頭輝達傳趕在美國管制AI晶片銷往中國的緩衝期之內，近期對台積電下了「超級急件（super hot runs）」訂單，最快10月底至11月初開始交貨，加上蘋果高階iPhone 14新機熱銷，台積電獨家代工最新A16晶片，多重動能挹注台積電第4季營收再拚新高，全年美元營收年增率也有望超越財測高標。

對於相關消息，輝達表示，不評論市場傳聞。台積電也不評論單一客戶與相關財務預測訊息。研究機構以賽亞調研（Isaiah Research）最新分析則提到，若輝達對台積電下急單，狀況應屬合理，研判一旦明年美國的緩衝期過後，若輝達不能再出口H100與A100晶片，後續估計將轉為較低階的產品。

美國擬限制美製高階AI晶片銷陸，先前傳出輝達已推出的「A100」與即將推出的「H100」兩款晶片，以及包含這些晶片的DGX系統等產品都受限，同時傳出美方有意擴大管制範圍，業界解讀為美中科技戰火持續擴大。

相關管制若隨即生效，將重創美國晶片業，因此美國政府已決定給予緩衝期，並許可輝達繼續支援A100晶片的美國客戶到明年3月1日，且在明年9月1日之前，都能進行開發H100晶片所需的出口、轉出口及境內移轉事宜，也能在明年9月1日前，繼續透過香港部門履行A100和H100晶片訂單與物流服務，暗示已獲得約一年緩衝期，能服務現有的A100美國客戶、並且繼續開發H100晶片。

儘管如此，業界傳出，輝達應對市場與出口管制政策不確定因素，積極展開調度，在獲得美國官方出口許可後，近期找台積電尋求支援，希望能以「超級急件」的方式提前生產原訂明年出貨的部分產品，總量約5000片，相關急件交期將大幅縮短，從原本預估的五至六個月，壓縮為二至三個月。

台積統計，今年第2季高速運算營收占43%，AI相關應用即包含在內，輝達急單報到，加上近期iPhone 14 Pro與Pro Max等高階機種熱銷，台積電掌握全數最新A16晶片代工訂單，為營運增添更多柴火。

晶片 台積電 營收

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