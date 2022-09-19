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東協人民幣結算 十年增長近20倍

記者黃雅慧／綜合報導

人民幣在東協地區使用持續上揚，廣西南寧市舉辦的第「14屆中國—東協金融合作與發展領袖論壇」上，發布「2022年人民幣東協國家使用報告」顯示，人民幣在東協地區的使用逆勢上揚，2021年中國—東協跨境人民幣結算量人民幣4.8兆元（約6880億美元），年增16%，這十年來（2011年—2021年）增長近20倍。

報告指出，新加坡、馬來西亞、泰國和菲律賓已有人民幣清算行安排。人民幣對東協國家貨幣銀行間市場區域交易積極拓展，離岸市場人民幣產品升級，多項跨境人民幣業務創新成功落地。

報告提到，截至去年底，中國分別與越南、印尼、柬埔寨簽訂雙邊本幣結算協議；與印尼、馬來西亞、新加坡、泰國等簽訂貨幣互換協議。2021年，新增16家東協金融機構成為人民幣跨境支付系統（CIPS）間接參與者，CIPS全年處理中國—東協跨境人民幣業務3.3兆元（約4730億美元），年增率超過50%。

其中，廣西積極打造面向東協的金融開放門戶，跨境人民幣結算量長期在中國九個邊境省區、12個西部省區排名第一，與東協國家結算量占比超過60%，屬人民幣國際化業務先鋒隊。

近期匯率波動，有分析認為外貿企業使用跨境人民幣結算有利規避匯率風險。據中國經營報報導，分析人士指出，對外貿企業來說，在跨境貿易投資中使用人民幣，一方面可減少匯率風險，降低匯兌成本；另一方面，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效帶動中國同周邊地區經貿往來，人民幣在RCEP地區內結算量將增長。

匯率 新加坡 泰國

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