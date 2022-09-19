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A股435家企業砸107億美元 買回庫藏股業界看好有利股市回穩

記者黃雅慧／綜合報導

中國證券報統計，今年以來A股共有435家上市公司發布了股票回購方案（買回庫藏股）。業內人士表示，即便A股上周持續下探，但長線資金、產業資本仍對大陸部分上市公司持肯定態度，紛紛增持回購，尤其上市公司回購股份，有利於提振市場信心，未來大陸股市有望止跌回穩。

在發布回購方案的435家公司中，有309家回購股份將用於股權激勵計畫或員工持股計畫，占比達到71%。據Wind數據顯示，截至16日晚間，2022年以來，合計回購總金額人民幣752.2億元（約107.8億美元），如果按照該速度，預計年底有望突破人民幣千億元。

近日，金博股份、海康威視發布了回購方案，計劃回購金額普遍較高。以海康威視為例，該公司回購資金總額不超過人民幣25億元，不低於人民幣20億元（約2.8億美元），所需資金全部來源於公司自有資金。海康威視指出，回購股份主要基於對未來發展前景的堅定信心，同時促進投資者的信心。

除上述公司外，還有順豐控股、天齊鋰業、晶澳科技、京東方A等多家市值超過千億元的公司近期也正執行或落實前期的回購計畫，還有包括阿爾特、中曼石油、廣匯能源、凱萊英、貝因美、德展健康在內的多家公司發布首次回購股份公告。

據中國證券報報導，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示，今年以來，不少上市公司股價處於低位，回購股份可以提振市場信心。同時，部分公司回購股票擬用於股權激勵計畫或員工持股計畫，有利於調動員工的積極性，取得更好的經營業績。

從過往經驗來看，回購也能明顯提升公司市場價值。據招商證券此前研報顯示，2019年以來上市公司公布股票回購計畫能為公司股價帶來一定的提升，60天內累計超額收益能達3％左右。

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