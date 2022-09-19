中國房市復甦受阻 「金九銀十」榮景難重現

中國8月房市復甦受阻，未來能否再現「金九銀十」榮景令人恐難以令人樂觀。據中國指數 研究院監測，9月前兩周，重點城市商品住宅成交面積年增率降幅仍大，傳統「金九」開局不及預期。分析認為，今年或難現金九銀十繁景。

中國國家統計局日前公布8月中國大中城市房價、房地產投資 、商品房銷售等核心指標年增率均出現回落。國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉坦言，從銷售方面改善傳導到房地產投資生產方面，仍然需要一個過程。

9月以來各地政策推出節奏加快，或有利修復市場信心。中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，包括青島、濟南、福州等地均在需求端政策上施力。不過近兩日有部分城市撤回放鬆政策，這意味後續熱點城市政策推出可能會更為謹慎。

諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙指出，8月商品房銷售面積和銷售金額月增率均小幅上升，給行業傳遞一些積極信號，說明中央及地方政府積極倡導「保交樓」起到成效。

克而瑞研究中心副總經理楊科偉分析，傳統「金九」已連續兩年缺席，今年樓市「金九」或也難重現過去「繁榮」。一方面，行業大周期「拐點」正在到來，隨著市場下行趨勢強化，傳統銷售旺季也難出現大幅上漲行情；另一方面，中國穩地產政策效應仍待釋放，疊加市場信心不穩，短期內市場下行預期較難被扭轉。