中國房市18兆美元資金 將轉進金融產品

在中國房產危機之下，中國家庭資產料進行移轉。據中信里昂證券 表示，預計隨著中國房市惡化，中國家庭未來九年將把人民幣127兆元（約18.1兆美元）資金轉入金融產品，並呼籲金融機構應為此做好準備。

中信里昂證券中國金融研究部主管范海爍估計，到2030年，房地產在中國家庭資產配置中的占比將從2021年的37%下降至26%。相較下，共同基金、理財產品和保險 等投資 資金在此期間的占比將從13%上升至21%。

范海爍指出，上述轉變意味著，中國消費者數十年來將房產視為最安全財富成長方式的作法會產生天翻地覆的轉變。

這一方面突出中國房市低迷的影響，同時也彰顯中國新興金融行業的潛力。他預估該市場規模在57兆美元左右。對金融機構而言，家庭資產負債表就是一座金礦。

范海爍稱，過去10年，金融機構主要通過向家庭放貸而收獲來自家庭負債端的收入。未來，家庭資產端的收入，即提供理財服務賺取手續費，將成為金融機構的新動力。

他表示，到2030年，金融機構來自家庭資產的收入可能會成長一倍以上，達到人民幣21億元。隨著更多資金轉向金融產品，共同基金和金融科技公司的市場占有率預計將增加。

此前，根據廣發銀行聯合西南財經大學在2019年發布關於中國城市家庭資產配置報告顯示，中國城市家庭中房產占總資產的比率為77.7%，而美國為34.6%，中國家庭投資房產比例是美國的二倍以上；而中國家庭的金融資產占比僅為11.8%，而美國為42.6%。該報告也指出，因為中國家庭投資通路缺乏，比如中國67.7%的家庭只有一種投資產品，有四種或五種以上投資品的占比只有2.7%，加上股市風險高，因此大多數家庭多會選擇房產。