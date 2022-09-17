我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

中國70城新屋價 8月相關指數減1.3% 近7年最慘 一線城仍維持漲勢

記者黃雅慧／綜合報導
8月中國70個大中城市房價下降的城市數增加。（中新社）
8月中國70個大中城市房價下降的城市數增加。（中新社）

中國國家統計局16日發布8月中國70個大中城市中商品住宅銷售價格，顯示房價下降的城市數增加，且各線城市均出現漲幅回落或降幅擴大。據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數年減率續擴至1.3%，幅度創2015年8月以來最大，且為連續第四個月下跌；月增率轉為下跌0.3%，跌幅為去年11月以來最大。

8月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有19個，上月為30個；持平一個，上月零個；新建住宅銷售價格較上期下降的城市有50個，較上月增加10個。值得注意的是，新房價格下跌的城市數量創下近月來新高。

而70城房價指數平均跌幅也有所擴大。據中新網報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進測算指出，8月70個城新房住宅價格指數月增率平均下跌0.3%，跌幅均較上月有所擴大。

就城市等級來看，一二三線城市新建商品住宅銷售價格月增率分別為0.1%、-0.2%與-0.4%。與上月相比呈現漲幅收窄或跌幅擴大的態勢。諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，新房交付問題在8月仍影響著市場預期。其中，8月一線城市新房價格仍維持上漲態勢，在市場波動時韌性仍然較強，二、三線城市跌幅均擴大。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，後續房地產市場熱度提升，依然需要信心層面的總體提升，保障項目交付，並保持房價穩定。

此外，8月中國商品房銷售額也在下跌。今年前八個月，商品房銷售額人民幣8.59兆元（約1.22兆美元），年減27.9%；其中，住宅銷售額下降30.3%；截至8月底，中國商品房待售面積5.46億平方米，年增8%。其中住宅待售面積增長15.1%；前八月中國全國房地產開發投資人民幣9.08兆元（約1.29兆美元），年減7.4%；其中，住宅投資6.89兆元，下降6.9%。

對於房市各項數據，中國國家統計局新聞發言人付凌暉16日表示，中國房地產市場銷售降幅在收窄，續建項目投資保持增長。

房價 指數 投資

上一則

中國今年外貿增速 有望保持兩位數

延伸閱讀

南韓8月DRAM出口大減近25% 科技產品需求更差了

南韓8月DRAM出口大減近25% 科技產品需求更差了
歐洲8月車市恢復正成長 13個月來首見

歐洲8月車市恢復正成長 13個月來首見
上月零售銷售 溫和回升

上月零售銷售 溫和回升
外資持有中國債券 連續七月減碼

外資持有中國債券 連續七月減碼

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

2022-09-14 11:59
美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

2022-09-13 19:18
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

2022-09-13 16:48
美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

2022-09-13 10:37
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

2022-09-10 13:32

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬