中國70城新屋價 8月相關指數減1.3% 近7年最慘 一線城仍維持漲勢

8月中國70個大中城市房價下降的城市數增加。（中新社）

中國國家統計局16日發布8月中國70個大中城市中商品住宅銷售價格，顯示房價 下降的城市數增加，且各線城市均出現漲幅回落或降幅擴大。據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數 年減率續擴至1.3%，幅度創2015年8月以來最大，且為連續第四個月下跌；月增率轉為下跌0.3%，跌幅為去年11月以來最大。

8月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有19個，上月為30個；持平一個，上月零個；新建住宅銷售價格較上期下降的城市有50個，較上月增加10個。值得注意的是，新房價格下跌的城市數量創下近月來新高。

而70城房價指數平均跌幅也有所擴大。據中新網報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進測算指出，8月70個城新房住宅價格指數月增率平均下跌0.3%，跌幅均較上月有所擴大。

就城市等級來看，一二三線城市新建商品住宅銷售價格月增率分別為0.1%、-0.2%與-0.4%。與上月相比呈現漲幅收窄或跌幅擴大的態勢。諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，新房交付問題在8月仍影響著市場預期。其中，8月一線城市新房價格仍維持上漲態勢，在市場波動時韌性仍然較強，二、三線城市跌幅均擴大。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，後續房地產市場熱度提升，依然需要信心層面的總體提升，保障項目交付，並保持房價穩定。

此外，8月中國商品房銷售額也在下跌。今年前八個月，商品房銷售額人民幣8.59兆元（約1.22兆美元），年減27.9%；其中，住宅銷售額下降30.3%；截至8月底，中國商品房待售面積5.46億平方米，年增8%。其中住宅待售面積增長15.1%；前八月中國全國房地產開發投資 人民幣9.08兆元（約1.29兆美元），年減7.4%；其中，住宅投資6.89兆元，下降6.9%。

對於房市各項數據，中國國家統計局新聞發言人付凌暉16日表示，中國房地產市場銷售降幅在收窄，續建項目投資保持增長。