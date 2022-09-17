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中國今年外貿增速 有望保持兩位數

記者葉文義／綜合報導
中國商務部前副部長魏建國近日表示，預計今年中國大陸外貿增速仍有望保持在兩位數。(新華網)
中國商務部前副部長魏建國近日表示，預計今年中國大陸外貿增速仍有望保持在兩位數。(新華網)

中國商務部前副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國近日表示，如果9月、10月中國外貿企業能夠牢牢把握歐美耶誕節傳統消費旺季等需求，不失時機接單，再加上人民幣匯率貶值、穩外貿政策效應持續釋放等有利因素，預計今年中國外貿增速仍有望保持在兩位數。

魏建國表示，雖然目前全球整體需求不旺，但歐美即將迎來耶誕節傳統消費旺季，不少大型超市由於前段時間供應鏈梗阻消耗了大量庫存，亟待補貨，歐洲國家也急需儲備防寒用品來應對能源危機造成的寒冬。這些多品種多層次大規模的需求，只有像中國這樣擁有高度完備產業鏈的國家才能滿足。

實際上，根據中國海關總署統計，今年前八個月，中國外貿進出口總值4兆1914.2億美元，年增9.5％。其中，出口2兆3759.7億美元，年增13.5％；進口1兆8154.5億美元，年增4.6％；貿易順差5605.2億美元，去年同期順差3624.9億美元。

8月當月，中國外貿進出口總值5,504.5 億美元，年增4.1％。其中，出口3,149.2億美元，年增7.1％；進口2,355.3億美元，年增0.3%％；貿易順差793.9億美元，去年同期順差583.3億美元。

分析指出，受全球經濟增速放緩和海外供給能力恢復影響，8月中國對主要交易夥伴出口增速全面回落，是8月出口增速大幅回落主因。其中對美出口增速降至負值，或與中美大國博弈和美國供給恢復受地緣衝突影響較小有關。

耶誕節 匯率 商務部

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