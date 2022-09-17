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中國工業增加值升4% 優於預期 復甦保持有望

記者葉文義／綜合報導

中國國家統計局16日公布多項8月宏觀經濟數據。其中，8月規模以上工業增加值年增4.2％，較7月年增3.8％回升0.4個百分點，優於市場預期，表明中國經濟復甦勢頭能夠保持，此前四川、重慶供電緊張以及疫情的相關影響有限。

中國國家統計局數據顯示，中國8月社會消費品零售總額年增長5.4％，比上月加快2.7個百分點，表現亦優市場預期。今年1至8月，社會消費品零售總額人民幣28兆2560億元（約4兆美元），年增0.5％，累計增速由負轉正。

分析指出，中國8月局部區域水電意外供應偏緊，鋼鐵等行業表現低迷等對工業產出構成一定擾動，但影響有限。主因此次供電緊張時間相對短，工業重鎮影響相對小，並且在助企紓困、增量接續政策及重點基建專案加快落地見效之下，有望帶動工業產出持續恢復。

8月國內社會零售銷售增速將有所加快，主要受汽車消費支持政策和基數效應等。同時，8月餐飲收入人民幣3748億元（約536.1億美元），年增8.4％，基本生活消費穩定增長，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額分別年增8.1％、5.8％，市場銷售恢復加快。

今年1至8月固定資產投資年增5.8％，高於市場預期的5.5％，亦高於1至7月的5.7％。然而，1至8月房地產投資下降7.4％，延續 1至7月6.4％的跌幅，凸顯出中國房地產行業景氣持續承受壓力。

在消費者和企業信心疲軟的情況下，企業對擴大和僱用更多工人持謹慎態度。8月全國城鎮調查失業率為5.3％，比上月下降0.1個百分點。在 7 月達到創紀錄的19.9％之後，16-24歲青年人口調查失業率為18.7%，比上月下降1.2個百分點。

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